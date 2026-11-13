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После новых сбоев ограничение скорости Starshield сохраняется, чётких объяснений нет - Зеленский

Киев • УНН

 • 6154 просмотра

В Украине вдоль фронта и на ВОТ Starshield ограничивает скорость до 161 км/ч. Зеленский поручил выяснить причины и исправить ситуацию.

После новых сбоев ограничение скорости Starshield сохраняется, чётких объяснений нет - Зеленский

После начала новых сбоев Starshield в Украине вдоль всей линии фронта и на ВОТ сохраняется ограничение скорости на уровне 161 км/ч, что делает невозможной, в том числе, работу перехватчиков реактивных "шахедов". Четких объяснений до сих пор нет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада военного командования о коммуникации с американской стороной 13 ноября, пишет УНН.

Министр обороны Украины и Главнокомандующий ВСУ доложили о коммуникации с американской стороной по вопросу скорости Starshield. К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километра в час (100 миль в час), которое делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных "шахедов". Четких объяснений до сих пор нет. Поручил МИД Украины и министру обороны Украины активнее контактировать с Госдепартаментом, Пентагоном и компанией SpaceX для получения разъяснений и исправления ситуации

- указал Зеленский в соцсетях по итогам селекторного совещания.

SpaceX опровергла изменения после сообщений о новом сбое Starshield для Украины - Axios13.11.26, 10:00 • 2444 просмотра

По его словам, "были также поручения командующему Воздушных сил, Премьер-министру и министру аграрной политики по обеспечению средствами ПВО и обновлению работы мобильных огневых групп для защиты определенных объектов аграрной промышленности".

"Сейчас готовим новые оборонные пакеты для Украины. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо каждому и каждой, кто действительно работает оперативно", — подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, "были подробные доклады о последствиях ударов по Сумской области и восстановительных работах в Шостке и Конотопе. Также были отчеты по Киевской области — Белой Церкви, Броварам и другим городам". "Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах. Определили, как это исправить. Министерство энергетики вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам общин должны подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами, чтобы восстановление проходило быстрее. Отдельно обсудили с Премьер-министром Украины восстановление в Киеве зданий Института травматологии и ортопедии, которые были повреждены российским "шахедом". Министр энергетики доложил о защите трансформаторов и другого оборудования в энергосистеме", — отметил Зеленский.

Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский12.11.26, 11:11 • 29713 просмотров

Юлия Шрамко

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