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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29308 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белая Церковь

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В Киевской области неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ: есть раненый

В Белой Церкви группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших.

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Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви

Прокуроры обжалуют решение суда об освобождении из-под стражи несовершеннолетнего, подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви.

Криминал и ЧП • 17 марта, 22:32 • 15368 просмотра

Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: одному из фигурантов грозит до 12-ти лет лишения свободы

В Белой Церкви подросток избил и требовал 15 тысяч гривен у 12-летней девочки. Юноше сообщено о подозрении за пытки и вымогательство средств во время военного положения.

Криминал и ЧП • 21 января, 10:35 • 30560 просмотра

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Полиция расследует избиение 12-летней девочки тремя несовершеннолетними в Белой Церкви. Инцидент зафиксирован на видео, среди подозреваемых нападавших - ровесница потерпевшей и двое парней 15-16 лет.

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В Украине впервые провели операцию по повторной трансплантации сердца

30-летнему Петру провели первую в Украине ретрансплантацию сердца после предыдущей операции в Минске. Донором стала женщина из Белой Церкви, которая умерла от инсульта.

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"Национальный кэшбек": 110 предприятий и 1442 магазина Киевщины уже присоединились к инициативе

Председатель Киевской ОВА сообщил об участии 110 предприятий и 1442 магазинов в программе "Национальный кэшбек". Инициатива правительства направлена на поддержку национальной экономики и местного бизнеса в условиях войны.

Экономика • 17 октября, 12:41 • 15860 просмотра

На Киевщине начинает работу платформа "Диалог власти и бизнеса": кто может присоединиться

В Киевской области начинает работу платформа для коммуникации власти и бизнеса. Цель - оперативно решать проблемы предпринимателей и улучшать экономический климат региона.

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Как на Киевщине реализуется Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?": Кравченко рассказал детали

На Киевщине реализованы мероприятия программы "Ты как?". Созданы сервисы психосоциальной помощи, поддержки ветеранов и ВПЛ, функционируют центры ментального здоровья и проводится обучение специалистов.

Киевская область • 10 октября, 16:17 • 19462 просмотра

На Киевщине открыли современный реабилитационный центр для военных - Кравченко

В Белоцерковской громаде заработало новое отделение реабилитации для военных с тяжелыми ранениями. Центр оснащен современным оборудованием и может одновременно принимать 20 пациентов.

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Чиновница устроила скандал в маршрутке в Одессе: полиция составила протокол

42-летняя одесситка агрессивно вела себя и ругалась на водителя маршрутки, который не остановился возле вокзала. Полиция квалифицировала действия женщины как мелкое хулиганство и составила административный протокол.

Криминал и ЧП • 8 октября, 15:25 • 17037 просмотра

Кабмин провел кадровые изменения в трех министерствах и согласовал назначение в ОВА

Правительство Украины назначило новых заместителей министров аграрной политики и по делам ветеранов, а также госсекретаря Минкультуры. Уволен заместитель министра культуры, согласованы кадровые изменения в Киевской области.

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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за вражеской цели

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о вражеской скоростной цели, которая движется через Черниговскую область в направлении Василькова. Население призывают немедленно направляться в укрытие.

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В Белой Церкви водитель под наркотиками спровоцировал ДТП с пострадавшим

23-летний водитель BMW под действием наркотиков потерял контроль над авто и врезался в электроопору. В результате падения опоры пострадал 18-летний пешеход, которого госпитализировали с травмами.

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На Киевщине из водоема изъяли тело утопленницы

В селе Горошков Тетиевской общины спасатели ГСЧС достали из местного пруда тело погибшей женщины. Инцидент произошел 27 сентября, тело было обнаружено на поверхности воды.

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Уже третья партия: десять громад Киевщины получили школьные автобусы

Десять громад Киевской области получили новые школьные автобусы. Всего с начала августа передано 30 автобусов, а до конца года планируется пополнить парк на 55 единиц.

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Энергетика, подготовка к учебному году, поддержка ветеранов: на Киевщине состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей

В Киевской области обсудили энергонезависимость, подготовку к учебному году и восстановление региона. Рассмотрели вопросы ветеранской политики и активизации международного сотрудничества.

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Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали обломки ракет КНДР после ударов по Киевской области. Эксперты уверены в происхождении ракет, но не могут установить дату их изготовления.

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В Белой Церкви мужчину задержали за подрыв гранаты: погибла жена, сам он и сын ранены

На Киевщине 57-летний мужчина подозревается в том, что во время ссоры бросил гранату в доме. Его жена погибла, сам он и сын ранены. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет заключения.

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Водитель "Volkswagen" не справился с управлением и столкнулся с деревом в Киевской области, в результате чего водитель и пассажир были госпитализированы с травмами.

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Еще 4 грузовика MAN, приобретенные за средства местного бюджета Белой Церкви, передали бойцам 72-й ОМБр власти Киевской области.

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