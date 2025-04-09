Белая Церковь

В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

44-летний мужчина из Белой Церкви, по данным полиции, угрожал взорвать многоэтажку, что заставило полицию эвакуировать около 150 жителей, прежде чем задержать подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения, которому теперь грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о заминировании.