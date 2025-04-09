Белая Церковь

В Киевской области задержали шесть человек за стрельбу в ТРЦ в Белой Церкви. Ранен посетитель спортклуба, полиция разыскивает еще четырех причастных.
В Белой Церкви группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших.
Прокуроры обжалуют решение суда об освобождении из-под стражи несовершеннолетнего, подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви.
В Белой Церкви подросток избил и требовал 15 тысяч гривен у 12-летней девочки. Юноше сообщено о подозрении за пытки и вымогательство средств во время военного положения.
Полиция расследует избиение 12-летней девочки тремя несовершеннолетними в Белой Церкви. Инцидент зафиксирован на видео, среди подозреваемых нападавших - ровесница потерпевшей и двое парней 15-16 лет.
30-летнему Петру провели первую в Украине ретрансплантацию сердца после предыдущей операции в Минске. Донором стала женщина из Белой Церкви, которая умерла от инсульта.
Председатель Киевской ОВА сообщил об участии 110 предприятий и 1442 магазинов в программе "Национальный кэшбек". Инициатива правительства направлена на поддержку национальной экономики и местного бизнеса в условиях войны.
В Киевской области начинает работу платформа для коммуникации власти и бизнеса. Цель - оперативно решать проблемы предпринимателей и улучшать экономический климат региона.
На Киевщине реализованы мероприятия программы "Ты как?". Созданы сервисы психосоциальной помощи, поддержки ветеранов и ВПЛ, функционируют центры ментального здоровья и проводится обучение специалистов.
В Белоцерковской громаде заработало новое отделение реабилитации для военных с тяжелыми ранениями. Центр оснащен современным оборудованием и может одновременно принимать 20 пациентов.
42-летняя одесситка агрессивно вела себя и ругалась на водителя маршрутки, который не остановился возле вокзала. Полиция квалифицировала действия женщины как мелкое хулиганство и составила административный протокол.
Правительство Украины назначило новых заместителей министров аграрной политики и по делам ветеранов, а также госсекретаря Минкультуры. Уволен заместитель министра культуры, согласованы кадровые изменения в Киевской области.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о вражеской скоростной цели, которая движется через Черниговскую область в направлении Василькова. Население призывают немедленно направляться в укрытие.
23-летний водитель BMW под действием наркотиков потерял контроль над авто и врезался в электроопору. В результате падения опоры пострадал 18-летний пешеход, которого госпитализировали с травмами.
В селе Горошков Тетиевской общины спасатели ГСЧС достали из местного пруда тело погибшей женщины. Инцидент произошел 27 сентября, тело было обнаружено на поверхности воды.
Десять громад Киевской области получили новые школьные автобусы. Всего с начала августа передано 30 автобусов, а до конца года планируется пополнить парк на 55 единиц.
В Киевской области обсудили энергонезависимость, подготовку к учебному году и восстановление региона. Рассмотрели вопросы ветеранской политики и активизации международного сотрудничества.
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали обломки ракет КНДР после ударов по Киевской области. Эксперты уверены в происхождении ракет, но не могут установить дату их изготовления.
На Киевщине 57-летний мужчина подозревается в том, что во время ссоры бросил гранату в доме. Его жена погибла, сам он и сын ранены. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет заключения.
Водитель "Volkswagen" не справился с управлением и столкнулся с деревом в Киевской области, в результате чего водитель и пассажир были госпитализированы с травмами.
Еще 4 грузовика MAN, приобретенные за средства местного бюджета Белой Церкви, передали бойцам 72-й ОМБр власти Киевской области.
По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетах в разных регионах.
В Одесской области 15-летний мальчик принес домой из лесополосы неизвестный предмет и пытался его разобрать. В результате чего предмет сдетонировал и юноша погиб.
44-летний мужчина из Белой Церкви, по данным полиции, угрожал взорвать многоэтажку, что заставило полицию эвакуировать около 150 жителей, прежде чем задержать подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения, которому теперь грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о заминировании.
В Волынской области в селе Городилец взорвался литий-ионный аккумулятор, повредив помещение и электросеть.
В частном доме в Белой Церкви в Киевской области произошел взрыв и пожар из-за генератора, никто не пострадал.
24-летний мужчина из Белой Церкви утонул в реке в селе Глубочка Киевской области.
Белоцерковская больница получила ангиограф для оказания оперативной помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, избавляя их от необходимости перевозить в областную больницу и экономя жизненно важное время.
По словам представителя "Укрзализныци", с начала 2024 года на железной дороге погибло 76 человек, при этом 90% аварий произошли из-за наезда подвижного состава.
Патрульная полиция Киевской области спасла 17-летнего парня от попытки самоубийства в Белой Церкви, установив с ним контакт, успокоив и отведя в безопасное место для оказания медицинской помощи.