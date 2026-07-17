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Устроил стрельбу под Киевом: правоохранители задержали 43-летнего мужчину

Киев • УНН

 • 2128 просмотра

43-летний житель Белой Церкви выстрелил из пневматической винтовки в 18-летнего юношу. Пострадавший госпитализирован, проводится расследование по факту хулиганства.

Устроил стрельбу под Киевом: правоохранители задержали 43-летнего мужчину

Полиция Киевщины задержала мужчину, который 11 июля в Белой Церкви произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека. Пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями был госпитализирован и ему оказана необходимая медицинская помощь. Прокуратура проводит досудебное расследование по факту хулиганства, сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН

"Полиция Киевщины задержала мужчину, который устроил стрельбу в центре Белой Церкви. Правоохранители установили, что 43-летний местный житель произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека", - говорится в сообщении. 

Оперативники провели ряд мероприятий и установили, что злоумышленник проживает в доме, расположенном рядом с местом совершения преступления. Во время обыска в жилище фигуранта были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности пневматическая винтовка с оптическим прицелом и патроны к ней.

Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, проводят досудебное расследование по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Напомним 

В центре Белой Церкви вечером 11 июля неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил 18-летнего юношу. 

Павел Башинский

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