Устроил стрельбу под Киевом: правоохранители задержали 43-летнего мужчину

Полиция Киевщины задержала мужчину, который 11 июля в Белой Церкви произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека. Пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями был госпитализирован и ему оказана необходимая медицинская помощь. Прокуратура проводит досудебное расследование по факту хулиганства, сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

"Полиция Киевщины задержала мужчину, который устроил стрельбу в центре Белой Церкви. Правоохранители установили, что 43-летний местный житель произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека", - говорится в сообщении.

Оперативники провели ряд мероприятий и установили, что злоумышленник проживает в доме, расположенном рядом с местом совершения преступления. Во время обыска в жилище фигуранта были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности пневматическая винтовка с оптическим прицелом и патроны к ней.

Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, проводят досудебное расследование по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Напомним

В центре Белой Церкви вечером 11 июля неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил 18-летнего юношу.