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Зеленский подтвердил поражение двух российских НПЗ, катеров и судов "теневого флота"

Киев • УНН

 • 24745 просмотра

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ «Башнефть-Новойл» в Башкортостане и НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославском регионе, а также двух военных сторожевых катеров и судов теневого флота в Чёрном море. Силы обороны Украины отработали по объектам агрессора на расстоянии более 1300 километров от линии фронта.

Зеленский подтвердил поражение двух российских НПЗ, катеров и судов "теневого флота"

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане, НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, двух военных сторожевых катеров и судов теневого флота в акватории Черного моря, пишет УНН.

Сегодня наши дальнобойные санкции вновь сработали на ограничение нефтяных доходов россии, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев. Силы обороны Украины отработали по объектам агрессора на расстоянии более 1300 километров от линии фронта. В Башкортостане поражен НПЗ "Башнефть-Новойл". В Ярославской области — почти в 700 километрах от нашей границы — НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Были также успешные наши ответы на российскую агрессию в акватории Черного моря. В частности, поражены два военных сторожевых катера и суда теневого флота

— написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность "всем воинам Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и тем самым усиливают шансы на дипломатию. россия должна выбрать мир".

Один из крупнейших НПЗ рф вновь оказался под ударом после атаки дронов — OSINT-анализ06.08.26, 07:22 • 3563 просмотра

Юлия Шрамко

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