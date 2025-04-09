П-800 Оникс

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29168 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака только "Калибрами" не высокой эффективности, более опасным является "Оникс" - Плетенчук

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук говорит, что хотя россияне пытаются создать унифицированные шахты для запуска как "Калибра", так и более опасных ракет "Оникс", пока в Азово-Черноморском регионе нет кораблей, способных запускать обе ракеты.

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Корабли флота рф, в том числе и атомная подводная лодка, прибыли на Кубу

Корабли российского флота, включая атомную подводную лодку и фрегат, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, прибыли на Кубу с пятидневным визитом.

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Вероятно, россияне некоторое время накапливали "шахеды", чтобы нанести удар: Евлаш о массовой атаке дронов на Украину

Прошлой ночью россияне запустили около 25 беспилотников "Шахид", вероятно, после того, как накопили их в течение определенного времени, что указывает на потенциальные проблемы с производством этих беспилотников.

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В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

По состоянию на апрель 2024 года россия имеет около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", 400 крылатых ракет "Оникс/Оникс-М", 270 крылатых ракет "Калибр" и 45 управляемых ракет Х-69 с разными темпами производства для каждого типа.

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Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, разместили пусковые установки "Бастион": 2 на мысе Тарханкут и 1 на мысе Фиолент, что повышает высокую вероятность использования ракет "Оникс" или "Циркон" в течение следующих 12 часов.

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ВСУ известно, где враг в Крыму располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - Гуменюк

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