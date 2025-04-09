П-800 Оникс

СБУ заочно сообщила о подозрении двум адмиралам рф и их подчиненному за обстрелы объектов ЮНЕСКО в Одессе в ноябре 2023 года. В результате атаки были повреждены исторические здания.
Обзор основных типов плетения золотых цепочек и рекомендации по выбору длины украшения.
В Каспийском море РФ может разместить ракеты «Оникс» и «Циркон» на носителях с унитарными пусковыми установками. В отличие от Азово-Черноморского региона, там есть несколько носителей крылатых ракет.
США выразили обеспокоенность относительно слухов о возможной передаче россией сверхзвуковых ракет "Яхонт" йеменским хуситам. Спецпосланник США по Йемену назвал такое сотрудничество "очень дестабилизирующим".
Центр противодействия дезинформации СНБО после появления в западных медиа информации, что рф с помощью Ирана ведет переговоры о передаче современных противокорабельных ракет йеменским хуситам, объяснил, чем это может быть для россии.
Иран выступает посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими хуситами о передаче противокорабельных ракет. Это свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой на фоне войны в Украине.
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук говорит, что хотя россияне пытаются создать унифицированные шахты для запуска как "Калибра", так и более опасных ракет "Оникс", пока в Азово-Черноморском регионе нет кораблей, способных запускать обе ракеты.
Корабли российского флота, включая атомную подводную лодку и фрегат, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, прибыли на Кубу с пятидневным визитом.
Прошлой ночью россияне запустили около 25 беспилотников "Шахид", вероятно, после того, как накопили их в течение определенного времени, что указывает на потенциальные проблемы с производством этих беспилотников.
По состоянию на апрель 2024 года россия имеет около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", 400 крылатых ракет "Оникс/Оникс-М", 270 крылатых ракет "Калибр" и 45 управляемых ракет Х-69 с разными темпами производства для каждого типа.
Два БПЛА атаковали и повредили борисоглебский авиационный учебный центр в воронежской области россии.
Украинские военные не могут подтвердить сообщения о размещении российскими войсками пусковых установок "Оникс" на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму, но признали, что россия имеет несколько таких установок на полуострове, которые она периодически передислоцирует для ударов баллистическими и сверхзвуковыми ракетами.
Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, разместили пусковые установки "Бастион": 2 на мысе Тарханкут и 1 на мысе Фиолент, что повышает высокую вероятность использования ракет "Оникс" или "Циркон" в течение следующих 12 часов.
Вооруженные силы Украины знают, где россия разворачивает в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П", которые запускают ракеты "Оникс".