П-800 Оникс

Гуменюк об "Ониксах" на мысе Тарханкут: "Официально не подтверждаем такую информацию"

Украинские военные не могут подтвердить сообщения о размещении российскими войсками пусковых установок "Оникс" на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму, но признали, что россия имеет несколько таких установок на полуострове, которые она периодически передислоцирует для ударов баллистическими и сверхзвуковыми ракетами.