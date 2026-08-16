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ВМС поразили место дислокации БРК "Бастион" в Крыму

Киев • УНН

 • 932 просмотра

В ночь на 16 августа ВМС ВСУ нанесли удар по позициям БРК "Бастион" в оккупированном Крыму, нанеся врагу значительные потери. Это дефицитное вооружение используется для обстрелов Украины ракетами "Оникс" и "Циркон".

ВМС поразили место дислокации БРК "Бастион" в Крыму

Военно-морские силы ВСУ нанесли поражение по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает УНН.

Детали

В ночь на 16 августа силы и средства ВМС ВС Украины нанесли поражение по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются

- сообщили в ВМС.

В ВМС рассказали, что БРК "Бастион" - это дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого российские оккупанты осуществляют обстрелы южных и других регионов Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Дополнение

Ранее Силам обороны уже удавалось поражать БРК. В феврале Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение района сосредоточения вражеского ракетного подразделения во временно оккупированном Крыму с БРК "Бастион" на вооружении, логистических объектов и пунктов управления противника на временно оккупированных территориях.

Также в марте Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеской пусковой установки БРК "Бастион" во временно оккупированном Крыму, а также пунктов управления и районов сосредоточения противника на ВОТ.

Павел Башинский

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