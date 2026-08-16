ВМС поразили место дислокации БРК "Бастион" в Крыму
Киев • УНН
В ночь на 16 августа ВМС ВСУ нанесли удар по позициям БРК "Бастион" в оккупированном Крыму, нанеся врагу значительные потери. Это дефицитное вооружение используется для обстрелов Украины ракетами "Оникс" и "Циркон".
Военно-морские силы ВСУ нанесли поражение по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает УНН.
Детали
В ночь на 16 августа силы и средства ВМС ВС Украины нанесли поражение по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются
В ВМС рассказали, что БРК "Бастион" - это дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого российские оккупанты осуществляют обстрелы южных и других регионов Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Дополнение
Ранее Силам обороны уже удавалось поражать БРК. В феврале Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение района сосредоточения вражеского ракетного подразделения во временно оккупированном Крыму с БРК "Бастион" на вооружении, логистических объектов и пунктов управления противника на временно оккупированных территориях.
Также в марте Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеской пусковой установки БРК "Бастион" во временно оккупированном Крыму, а также пунктов управления и районов сосредоточения противника на ВОТ.