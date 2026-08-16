ЕС продлил санкции против Ирана - к ним присоединилась Украина

Совет ЕС продлил санкции против Ирана из-за поддержки агрессии рф против Украины. К ограничениям присоединились Украина и еще восемь европейских государств.

Совет Европейского союза продлил санкции против Ирана из-за его поддержки российской агрессии против Украины. К санкциям присоединились еще восемь европейских государств, а также сама Украина, сообщает УНН со ссылкой на Европейскую службу внешних связей. Подробности Помимо Украины, к санкциям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия. В заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас говорится о том, что все эти страны должны согласовать свою национальную политику с решением о присоединении к санкциям против Ирана. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его - подчеркнула Каллас. Дополнительно Санкции против Ирана были введены в 2023 году из-за поддержки российской агрессии против Украины, а также из-за поддержки вооруженных группировок и структур на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Решение о продлении санкций против Ирана было принято 24 июля 2026 года. Напомним Иран призвал президента США Дональда Трампа "принять реальность поражения" и заявил, что сам будет решать, когда открывать Ормузский пролив для судоходства.