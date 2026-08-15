Іран закликав Трампа "визнати поразку" та відмовився відкривати Ормузьку протоку
Київ • УНН
Іран заявив, що Ормузька протока відкриватиметься лише за його командою, а Трампу порадив прийняти реальність поразки. Через обмеження руху суден поставки нафти різко скоротилися, зокрема 14 серпня пройшли лише два судна.
Іран закликав президента США Дональда Трампа "прийняти реальність поразки" та заявив, що сам вирішуватиме, коли відкривати Ормузьку протоку для судноплавства. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.
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Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що протока "відкриватиметься і закриватиметься лише за командою Ірану". За його словами, Тегеран продовжить обмежувати рух суден, доки Вашингтон не змінить свою позицію.
Ормузьку протоку не можна захопити твітом, авіаносцем, наказом чи передвиборчою промовою
Заява пролунала після того, як Трамп пригрозив оголосити Ормузьку протоку територією США після завершення війни з Іраном. Водночас переговори між Вашингтоном і Тегераном залишаються фактично замороженими: глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що рішення про їхнє відновлення поки не ухвалили.
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Через обмеження руху суден через протоку різко скоротилися поставки нафти. За даними Kpler, 14 серпня через Ормузьку протоку пройшли лише два судна, тоді як до війни водним шляхом щодня проходило понад 130 суден. Ормузька протока забезпечувала транзит близько п'ятої частини світових поставок нафти.
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