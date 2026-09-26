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"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила про можливе членство країни в C8 після діалогу та підготовки. Нині Будапешт не є учасником формату.

"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"

Угорщина в майбутньому може стати членом "Карпатської вісімки", Про це в інтерв'ю Index заявила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, Будапешт "радий брати участь у будь-якій регіональній співпраці та двосторонній співпраці, яка служить інтересам Угорщини, при цьому відповідне рішення вимагає "попереднього діалогу та відповідної підготовки".

Орбан розповіла, що під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку вона кілька разів зустрічалася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Тож я хотіла б чітко заявити, що дипломатичні відносини живі

- сказала дипломатка.

Вона додала, що протягом "Тижня ООН" змогла вирішити та обговорити з Сибігою непорозуміння щодо "Карпатської вісімки".

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Контекст

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Угорщина не є учасником формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною, "з поважних причин", однак не пояснив їх.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів, що у Києві здивовані безпідставно конфронтаційними заявами Мадяра, зазначивши, що Карпатська інтеграційна ініціатива "спрямована на розвиток усього нашого регіону, сприяючи добробуту, взаємозв’язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах".

Пізніше голова МЗС Угорщини Аніта Орбан уточнила, що Угорщина не приєдналася до ініціативи C8, "що є фактом", при цьому жодна міжнародна енергетична співпраця не може відбутися без участі угорського уряду.

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Вадим Хлюдзинський

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