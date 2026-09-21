Мадяр заявив, що не дозволить будувати в Угорщині нафтосховища для України

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для України у рамках меморандуму щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу кордону з Україною, який був підписаний Нафтогазом та MOL. Про це Мадяр заявив під час засідання угорського парламенту, передає УНН.

Я вказував на це, що це буде будуватися на угорсько-українському кордоні, але й ніде інде. Те нафтосховище, щодо якого, до речі, компанія MOL підписала меморандум про взаєморозуміння… якщо ви прочитаєте заяву MOL, яка вийшла не так давно, то там зазначено, що це теоретична можливість, і навіть якщо вона й реалізується, то це може статися лише через багато років. Я хотів би наголосити, що поки існує уряд Тиси, цього не відбудеться - сказав Мадяр.

За його словами, MOL ще за часів уряду Віктора Орбана почала переговори з "Нафтогазом" щодо можливості зберігання нафти в Угорщині, зазначивши, що поведінка компанії є абсолютно неприйнятною.

Ми офіційно заявимо про це і відтепер очікуємо, що MOL ставитиметься до угорської держави як до власника 25 % акцій. Які будуть наслідки цього, ми ще побачимо - додав Мадяр.

Нагадаємо

Група Нафтогаз та MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) підписали меморандум щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу кордону з Україною.