Мадьяр заявил, что не позволит строить в Венгрии нефтехранилища для Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не допустит строительства на территории Венгрии нефтехранилищ для Украины в рамках меморандума о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи границы с Украиной, который были подписан «Нафтогазом» и MOL. Об этом Мадьяр заявил во время заседания венгерского парламента, передает УНН.

Я указывал на то, что это будет строиться на венгерско-украинской границе, но нигде больше. Это нефтехранилище, по поводу которого, кстати, компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании… если вы прочитаете заявление MOL, которое вышло не так давно, то там указано, что это теоретическая возможность, и даже если она будет реализована, то это может произойти лишь через много лет. Я хотел бы подчеркнуть, что пока существует правительство Тисы, этого не произойдет - сказал Мадьяр.

По его словам, MOL еще во времена правительства Виктора Орбана начала переговоры с «Нафтогазом» о возможности хранения нефти в Венгрии, отметив, что поведение компании является абсолютно неприемлемым.

Мы официально заявим об этом и впредь ожидаем, что MOL будет относиться к венгерскому государству как к владельцу 25 % акций. Каковы будут последствия этого, мы еще увидим - добавил Мадьяр.

Напомним

Группа «Нафтогаз» и MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи границы с Украиной.