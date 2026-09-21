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ЕС анонсировал новые санкции после выборов в госдуму рф

Киев • УНН

 • 2164 просмотра

ЕС осудил «выборы» рф на оккупированных территориях Украины и заявил о санкциях против причастных к их организации.

ЕС анонсировал новые санкции после выборов в госдуму рф

В Европейском Союзе анонсировали новые санкции против рф после "выборов" в госдуму россии, в том числе на ВОТ Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС от имени Евросоюза от 21 сентября.

Детали

"Выборы в государственную думу, состоявшиеся в россии 18–20 сентября, подчеркнули продолжающуюся и углубляющуюся эрозию демократии в россии, происходящую в условиях всё более авторитарной политической среды. Отсутствие каких-либо равных условий ещё больше усугублялось незаконной войной россии против Украины и продолжающейся незаконной оккупацией украинских территорий", — говорится в заявлении ЕС.

В заявлении отмечается, что "российские власти продолжают усиливать систематические и институционализированные внутренние и транснациональные репрессии, чтобы лишить любые демократические оппозиционные силы возможности оспаривать статус-кво". "В период, предшествовавший выборам, независимые аналитики и наблюдатели уже сообщали о значительном злоупотреблении административными и судебными ресурсами с целью устранения всех, кто выступает против незаконной войны россии в агрессии, лишения российских избирателей реального выбора относительно будущего своей страны и строгого ограничения доступа россиян к независимой информации", — говорится в заявлении, где упомянуто исключение кандидатов от партии "Яблоко" из участия в выборах по федеральному списку.

В блоке также отметили, что ЕС сожалеет о решении российской федерации не приглашать наблюдателей ОБСЕ на эти выборы. 

Относительно "выборов" рф на ВОТ Украины

"Кроме того, Европейский Союз однозначно осуждает незаконную организацию так называемых "выборов" российской федерацией на временно оккупированных территориях Украины, а именно в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Эти так называемые "выборы" являются очередным вопиющим нарушением россией международного права, включая Устав ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.

Европейский Союз призывает россию уважать международно признанные границы и суверенитет Украины. Европейский Союз повторяет, что он не признаёт и никогда не признает ни проведение этих так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты. Те, кто причастен к организации этих фиктивных выборов или выдвижению кандидатов на временно оккупированных территориях Украины, а также те, кто несёт ответственность за подрыв возможности проведения свободных и честных выборов в россии, будут подвергнуты санкциям

— отмечается в заявлении.

Европейский Союз повторил свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. "россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну против Украины, согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, а также немедленно, полностью и безусловно вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины", — подчёркивается в заявлении.

"единая россия" получает рекордное количество мест в госдуме рф - росСМИ21.09.26, 13:11 • 2094 просмотра

Юлия Шрамко

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