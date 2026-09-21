"единая россия" получает рекордное количество мест в госдуме рф - росСМИ

Партия "единая россия" получает "конституционное большинство" в российском парламенте и крупнейшую фракцию в госдуме рф в своей истории — около 355 мест из 450. Об этих предварительных результатах выборов, объявленных в российском ЦИК, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

После подсчёта 95% протоколов "единая россия" набирает 57,83% голосов по партийным спискам. В одномандатных округах представители партии лидируют в 209 из 225 округов.

Как отмечает российская служба "Радио Свобода", итоговый результат партии "единая россия" может составить от 348 до 356 мандатов. И это будет крупнейшая фракция "единой россии" за всю историю партии.

Также российские СМИ пишут, что "единая россия" объявила, что провела в госдуму рф 86 участников войны с Украиной, но затем "уточнила", что их 49. Они могли бы составить вторую по численности фракцию в новом созыве, отмечает российская служба BBC.

Окончательные итоги цик рф планирует подвести не ранее 25 сентября — дополнительное время предусмотрено для рассмотрения возможных жалоб.

"Выборы" проходили на фоне критики из-за отсутствия полноценной политической конкуренции. Федеральный список "Яблока" — единственной зарегистрированной партии, которая открыто выступала против войны, — был снят с выборов верховным судом рф.

россия также не пригласила наблюдателей ОБСЕ. Президент ПА ОБСЕ Пере Жоан Понс назвал отсутствие независимого международного наблюдения нарушением обязательств россии и частью "тревожной тенденции" отказа от прозрачности и демократической подотчётности.

Во время голосования "Яблоко" и кпрф сообщали о недопуске и удалении наблюдателей с участков. Поступали также сообщения о вскрытии опечатанных урн, проблемах с выдачей бумажных бюллетеней и невозможности проверить отдельные данные о явке.

Платформа "Выборы 2026 — наблюдаем вместе!" к вечеру 20 сентября насчитала более 900 жалоб в избирательные комиссии, около трети из них касались прав наблюдателей. генпрокуратура и мвд росии при этом заявили, что серьёзных нарушений, способных повлиять на проведение выборов, не зафиксировали.

Реакция Украины

В МИД Украины выступили с заявлением, указав, что проведение рф 18–20 сентября на временно оккупированных территориях Украины так называемых "выборов" в государственную думу российской федерации — это фарс государства-оккупанта, который не имеет ничего общего с демократическими выборами и не создаёт никаких правовых оснований для распространения юрисдикции россии на какую-либо часть территории Украины.

"Ни одно "голосование", организованное россией под дулами автоматов, не меняет международно признанного статуса этих территорий. Временная оккупация не порождает для государства-оккупанта суверенных прав. Украина не признаёт ни проведение этих незаконных "выборов", ни их ничтожные результаты. Призываем иностранные государства, международные организации и другие субъекты международного права так же не признавать эти действия россии и не рассматривать их как проявление законной политической воли людей на временно оккупированных территориях Украины. Предостерегаем от любого участия в этом незаконном действе, которое повлечёт правовые последствия в национальных и международных юрисдикциях", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули: "Любые "выборы" в современной россии являются лишь фарсом. После более чем четверти века правления путина в этой стране отсутствуют демократия, свобода слова, плюрализм политических партий и какое-либо уважение к базовым гражданским свободам".

"Призываем международное сообщество называть вещи своими именами: так называемые "выборы" в госдуму рф являются лишь спектаклем для создания иллюзии поддержки населением агрессивной политики режима в москве", — сказано в заявлении.