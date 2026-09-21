"единая россия" получает рекордное количество мест в госдуме рф - росСМИ

$44.670.0151.200.04
ukenru
10:40 • 8326 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
08:00 • 24652 просмотра
В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК КрупыPhoto
21 сентября, 05:18 • 28514 просмотра
рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили
21 сентября, 04:58 • 36288 просмотра
"Единая Россия", вероятно, вновь получит конституционное большинство в Госдуме: что это будет означать для партии Путина
21 сентября, 04:49 • 34109 просмотра
Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW
21 сентября, 04:41 • 24722 просмотра
Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg
21 сентября, 03:35 • 29522 просмотра
Почему блокаду Чёрного моря сравнивают с блокированием Ормузского пролива и чем это угрожает миру
21 сентября, 02:57 • 29047 просмотра
Стало известно, сколько крылатых ракет «Барс» производит Украина — цифра впечатляет
21 сентября, 02:39 • 21850 просмотра
Новые системы могут превратить Bayraktar TB2 в «охотников» за российскими РЛС и ПВО
21 сентября, 01:55 • 20369 просмотра
После ударов ВСУ вокруг Таганрога могло вообще не остаться С-300, С-400 и «Панцирей»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.8м/с
83%
746мм
Популярные новости
Что празднуют 21 сентября в Украине и мире 21 сентября, 03:55 • 19049 просмотра
Сын Синди Кроуфорд умер в 27 летVideo21 сентября, 05:34 • 13650 просмотра
Одесская область подверглась атаке рф: горели склады сети супермаркетов, Румыния поднимала истребителиPhotoVideo21 сентября, 06:13 • 24554 просмотра
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?08:52 • 24207 просмотра
До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф09:00 • 12412 просмотра
публикации
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?08:52 • 24449 просмотра
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 99739 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 118386 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 92857 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 97248 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Масуд Пезешкиан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto09:56 • 10162 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 44218 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 44648 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 47603 просмотра
Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета20 сентября, 22:05 • 45096 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Financial Times
MIM-104 Patriot
Отопление

"единая россия" получает рекордное количество мест в госдуме рф - росСМИ

Киев • УНН

 • 2086 просмотра

После подсчёта 95% протоколов партия набирает 57,83% голосов и лидирует в 209 округах. цик рф должен объявить окончательные итоги не ранее 25 сентября.

"единая россия" получает рекордное количество мест в госдуме рф - росСМИ

Партия "единая россия" получает "конституционное большинство" в российском парламенте и крупнейшую фракцию в госдуме рф в своей истории — около 355 мест из 450. Об этих предварительных результатах выборов, объявленных в российском ЦИК, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

После подсчёта 95% протоколов "единая россия" набирает 57,83% голосов по партийным спискам. В одномандатных округах представители партии лидируют в 209 из 225 округов.

Как отмечает российская служба "Радио Свобода", итоговый результат партии "единая россия" может составить от 348 до 356 мандатов. И это будет крупнейшая фракция "единой россии" за всю историю партии.

Также российские СМИ пишут, что "единая россия" объявила, что провела в госдуму рф 86 участников войны с Украиной, но затем "уточнила", что их 49. Они могли бы составить вторую по численности фракцию в новом созыве, отмечает российская служба BBC.

Окончательные итоги цик рф планирует подвести не ранее 25 сентября — дополнительное время предусмотрено для рассмотрения возможных жалоб.

"Выборы" проходили на фоне критики из-за отсутствия полноценной политической конкуренции. Федеральный список "Яблока" — единственной зарегистрированной партии, которая открыто выступала против войны, — был снят с выборов верховным судом рф.

россия также не пригласила наблюдателей ОБСЕ. Президент ПА ОБСЕ Пере Жоан Понс назвал отсутствие независимого международного наблюдения нарушением обязательств россии и частью "тревожной тенденции" отказа от прозрачности и демократической подотчётности.

Во время голосования "Яблоко" и кпрф сообщали о недопуске и удалении наблюдателей с участков. Поступали также сообщения о вскрытии опечатанных урн, проблемах с выдачей бумажных бюллетеней и невозможности проверить отдельные данные о явке.

Платформа "Выборы 2026 — наблюдаем вместе!" к вечеру 20 сентября насчитала более 900 жалоб в избирательные комиссии, около трети из них касались прав наблюдателей. генпрокуратура и мвд росии при этом заявили, что серьёзных нарушений, способных повлиять на проведение выборов, не зафиксировали.

Реакция Украины

В МИД Украины выступили с заявлением, указав, что проведение рф 18–20 сентября на временно оккупированных территориях Украины так называемых "выборов" в государственную думу российской федерации — это фарс государства-оккупанта, который не имеет ничего общего с демократическими выборами и не создаёт никаких правовых оснований для распространения юрисдикции россии на какую-либо часть территории Украины.

"Ни одно "голосование", организованное россией под дулами автоматов, не меняет международно признанного статуса этих территорий. Временная оккупация не порождает для государства-оккупанта суверенных прав. Украина не признаёт ни проведение этих незаконных "выборов", ни их ничтожные результаты. Призываем иностранные государства, международные организации и другие субъекты международного права так же не признавать эти действия россии и не рассматривать их как проявление законной политической воли людей на временно оккупированных территориях Украины. Предостерегаем от любого участия в этом незаконном действе, которое повлечёт правовые последствия в национальных и международных юрисдикциях", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули: "Любые "выборы" в современной россии являются лишь фарсом. После более чем четверти века правления путина в этой стране отсутствуют демократия, свобода слова, плюрализм политических партий и какое-либо уважение к базовым гражданским свободам".

"Призываем международное сообщество называть вещи своими именами: так называемые "выборы" в госдуму рф являются лишь спектаклем для создания иллюзии поддержки населением агрессивной политики режима в москве", — сказано в заявлении.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Война в Украине
Радио Свобода
Украина