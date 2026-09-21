Что празднуют 21 сентября в Украине и мире

21 сентября в Украине и мире отмечают Международный день мира, Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, а свои Дни независимости празднуют Армения и Мальта. В церковном календаре по новому стилю чтят святого апостола от 70-ти Кодрата и обретение мощей святителя Дмитрия Ростовского, пишет УНН.

День мира в Украине и Международный день мира (International Day of Peace)

Официальный праздник в Украине, установленный Указом Президента в 2002 году, который ежегодно совпадает с Международным днем мира под эгидой ООН (основанным в 1981 году решением Генеральной Ассамблеи). Событие посвящено укреплению идеалов мира, прекращению огня, отказу от насилия и урегулированию вооруженных конфликтов. Для Украины в условиях полномасштабной российской агрессии этот день имеет исключительное значение, символизируя стремление украинского народа к восстановлению справедливости, деоккупации территории и установлению длительного и безопасного мира.

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day)

Глобальная медико-социальная дата, учрежденная в 1994 году по инициативе организации Alzheimer's Disease International (ADI) и при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Событие направлено на расширение знаний общества о нейродегенеративных заболеваниях, преодоление стигматизации людей с деменцией, популяризацию факторов профилактики и поддержку семей и опекунов, ухаживающих за тяжелобольными пациентами.

Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)

Неофициальный международный праздник, учрежденный в 1965 году на Гавайях во время международной встречи духовных лидеров и утвержденный под патронатом группы ООН по медитации. День призывает людей выражать искреннюю благодарность родным, коллегам, военнослужащим, медикам и всем, кто вносит свой вклад в благополучие общества, способствуя эмоциональному благополучию и психологической устойчивости.

Международный день нулевых выбросов (Zero Emissions Day)

Экологическая инициатива, начатая в 2008 году экоактивистом Кеном Уоллесом в Канаде. День призван дать планете "паузу" в сжигании ископаемого топлива, призывая людей минимизировать использование электроэнергии, вырабатываемой угольными и газовыми электростанциями, ограничить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и привлечь внимание правительств к ускорению перехода на возобновляемые источники энергии.

День независимости Армении

Главный национальный праздник страны в честь результатов общенародного референдума 21 сентября 1991 года, когда более 99% граждан высказались за выход из состава СССР и восстановление суверенного армянского государства. День отмечается официальными поднятиями флага, торжественными церемониями награждения выдающихся деятелей и праздничными концертами.

День независимости Мальты

Официальный государственный праздник в память о провозглашении суверенитета островного государства и его выходе из состава Британской империи 21 сентября 1964 года с сохранением членства в Британском Содружестве. Событие сопровождается торжественными мероприятиями в Валлетте, военными парадами и выступлениями национальных оркестров.

День памяти святого апостола от 70-ти Кодрата Афинского

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола от 70-ти Кодрата Афинского, который во II веке проповедовал Апостольское учение в Афинах и Магнезии, за что был побит камнями и уморен голодом в тюрьме при императоре Адриане. Также в этот день вспоминают обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского — уроженца Киевщины, выдающегося украинского церковного деятеля, писателя и богослова XVII–XVIII веков, автора фундаментального труда "Четьи-Минеи" (Жития святых).

По старому календарю верующие отмечают великий двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы (Малую Пречистую). Праздник установлен в честь рождения Девы Марии у праведных Иоакима и Анны в Иерусалиме. В украинской народной традиции этот день считался праздником урожая, женским днем и началом осенних свадеб, когда благодарили Бога за собранное зерно и молились о покровительстве семьи.