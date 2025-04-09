$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27952 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40577 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47137 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54100 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66435 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56263 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55573 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119054 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81590 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225809 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86535 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19801 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16722 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17150 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86561 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119054 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225809 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402937 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395390 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10809 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15543 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16741 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19817 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75028 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Армения

Новости по теме

Азербайджан призывает Армению достичь мирного соглашения, но требует уступок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выполнить требования об изъятии из конституции ссылок на Карабах. Также требует роспуска группы ОБСЕ.

Новости Мира • 2 апреля, 13:17 • 13905 просмотра

Армения сделала еще один шаг к ЕС: парламент одобрил начало процесса вступления

Парламент Армении поддержал законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Инициатива получила поддержку большинства депутатов, несмотря на предостережения премьер-министра относительно референдума.

Новости Мира • 26 марта, 07:28 • 10351 просмотра

Азербайджан заявил об обстреле их позиций со стороны Армении, Ереван отрицает

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими силами возле населенного пункта Диг. Армения опровергла обвинения, напомнив об инициативе совместного расследования инцидентов.

Новости Мира • 16 марта, 11:44 • 19006 просмотра

Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения

Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по двум последним пунктам соглашения.

Новости Мира • 13 марта, 14:21 • 14054 просмотра

В Грузии произошел второй за день землетрус: что известно о подземных толчках

На северо-востоке Грузии зафиксирован землетрус магнитудой 4 с эпицентром близ Тианети, в 63 км от Тбилиси. Это второй землетрус в стране за день, первый произошел утром на территории Армении.

Новости Мира • 8 марта, 17:59 • 24710 просмотра

Каждый четвертый посетитель Грузии в 2024 году оказался гражданином рф

В 2024 году Грузию посетило более 1,8 млн россиян, что составляет 25% от всех иностранных визитов. Большинство посетителей - мужчины 31-45 лет, при этом разница между въездами и выездами россиян минимальна.

Новости Мира • 20 февраля, 17:14 • 51113 просмотра

Армения начинает исторический процесс вступления в ЕС: что происходит в стране

Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в ЕС. За проект проголосовали 63 депутата, документ поддержан общественной инициативой и правительством.

Новости Мира • 12 февраля, 10:25 • 22018 просмотра

День репродуктивного здоровья, Международный день науки и гуманизма: что еще отмечают 12 февраля

12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.

Общество • 12 февраля, 04:30 • 26576 просмотра

Международный день принятия, День пингвинов и День видеокамеры. Что празднуют 20 января

20 января отмечают Международный день принятия, День пингвинов и День видеокамеры. Также верующие чтят память святого Евфимия Великого, известного своим аскетизмом.

Общество • 20 января, 04:20 • 25190 просмотра

Армения заинтересована в сохранении «высокого уровня» сотрудничества с РФ, однако необходима дискуссия - глава Минобороны

Министр обороны Армении заявил о желании сохранить высокий уровень сотрудничества с РФ, но нуждается в дискуссии по важным вопросам. Страна фактически не участвует в ОДКБ, хотя официально не вышла из организации.

Новости Мира • 16 января, 04:51 • 27910 просмотра

Из-за углубления сотрудничества Армении с США, Россия отвечает угрозами - ISW

Армения и США создали Комиссию стратегического партнерства для сотрудничества в экономике, безопасности и обороне. россия отреагировала угрозами и критикой, особенно относительно намерений Армении вступить в ЕС.

Новости Мира • 16 января, 02:48 • 29166 просмотра

Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США

Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве в Вашингтоне. Документ предусматривает расширение сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, а также направление американской пограничной группы в Армению.

Новости Мира • 14 января, 21:11 • 25666 просмотра

В Армении правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления в ЕС

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Для окончательного решения о членстве необходимо провести референдум и согласовать дорожную карту с Евросоюзом.

Новости Мира • 9 января, 08:21 • 20625 просмотра

Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для региона и фашистским государством. Он подчеркнул, что фашизм должен быть уничтожен или руководством Армении, или Азербайджаном.

Война • 8 января, 00:44 • 95315 просмотра

ФИФА показала карту Украины без Крыма: в МИД требуют извинений

Во время жеребьевки ЧМ-2026 ФИФА продемонстрировала карту Украины без оккупированного Крыма. МИД Украины требует публичных извинений.

политика • 14 декабря, 13:26 • 25501 просмотра

россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

Компании из ЕС и США продолжают поставлять оружие в рф через страны-посредники. Экспорт оружия в Армению, Грузию, Казахстан и другие страны за три года вырос в 2,5 раза, откуда оно попадает в россию.

Война • 12 декабря, 02:56 • 104412 просмотра

Армения вышла за пределы ОДКБ и не планирует возвращаться - Пашинян

Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна считает себя вне ОДКБ и не участвует в разработке документов организации. Он подчеркнул, что точка необратимости уже пройдена.

Новости Мира • 4 декабря, 15:20 • 20654 просмотра

Швейцарскую деревню срочно эвакуируют из-за угрозы масштабного оползня

Более 80 жителей села Бриенц в Швейцарии должны покинуть свои дома до 17 ноября из-за угрозы камнепада. Над селом нависла угроза обвала 1,2 млн кубометров горной породы.

Новости Мира • 17 ноября, 11:43 • 22559 просмотра

Крупнейший китайский банк начал блокировать переводы в юанях при подозрениях на связь платежа с россией - СМИ

Bank of China усилил блокировку переводов в юанях из стран, через которые рф закупает товары. Банк останавливает крупные транзакции из Казахстана, Грузии, Армении и ОАЭ, особенно при закупке сложного оборудования.

Экономика • 15 ноября, 11:37 • 18781 просмотра

Премьер Армении Пашинян кардинально сменил имидж впервые с 2018 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду и усы, которые носил с 2018 года. Он показал процесс изменения внешности в видео на своей странице в Instagram.

Новости Мира • 14 ноября, 17:03 • 19654 просмотра

В Армении неожиданный снег загнал в ловушку сотни машин на горной дороге

На юге Армении около 250 машин застряли в пробке из-за заблокированных снегом фур. Спасателям удалось освободить 7 фур и восстановить движение в обоих направлениях.

Новости Мира • 12 ноября, 15:51 • 19901 просмотра

Премьер Армении заявил, что Ереван и Баку обсудили все вопросы для установления мира - СМИ

Премьер Армении заявил о согласовании всех принципиальных вопросов для установления мира с Азербайджаном. Ереван предложил Баку подписать договор и обеспечить упрощенную связь с Нахчиваном.

Новости Мира • 24 октября, 11:15 • 16528 просмотра

Коллаборационисты провели тур иностранных журналистов по оккупированному Мариуполю

Местные коллаборационисты организовали визит турецких СМИ в оккупированный Мариуполь для создания пропагандистских материалов. Такие визиты имеют целью легитимизировать оккупацию и проверить реакцию международного сообщества.

Война • 19 октября, 12:40 • 21653 просмотра

российского тренера сборной Казахстана по футболу оштрафовали за пренебрежение к казахскому языку

Главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова оштрафовали на 1,5 тысячи долларов за высмеивание казахского языка. Инцидент произошел на пресс-конференции после матча со Словенией.

спорт • 16 октября, 19:59 • 31741 просмотра

Вероятные прекурсоры химического оружия: в Испании изъяли 13 тонн химикатов, которые предназначались для отправки в РФ

Испанская полиция арестовала 4 человек, подозреваемых в поставках санкционных химикатов в Россию. Изъято 13 тонн веществ, которые могли быть прекурсорами химического оружия. ЕС призывает усилить контроль за экспортом.

Война • 15 октября, 15:14 • 17683 просмотра

Александр Петраков официально уволен с должности главного тренера сборной Армении

После поражения от Северной Македонии 0:2 в Лиге наций УЕФА, Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении. Украинский специалист возглавлял команду с января 2023 года.

спорт • 14 октября, 08:13 • 12458 просмотра

Сибига пригласил главу МИД Армении посетить Украину

Андрей Сибига провел встречу с Араратом Мирзояном в Варшаве. Обсудили двусторонние отношения, поблагодарили за поддержку Формулы мира и пригласили армянского министра посетить Украину.

политика • 2 октября, 14:07 • 16599 просмотра

Азербайджан продлил закрытие сухопутных границ до 2025 года

Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение о продлении закрытия сухопутных границ до 1 января 2025 года. Президент Алиев заявил, что это решение спасло страну от "очень больших катастроф".

Новости Мира • 25 сентября, 17:45 • 16538 просмотра

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

ЕС рассматривает санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф, и поставки из Юго-Восточной Азии.

Война • 18 сентября, 14:35 • 47835 просмотра

ОДКБ создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету Армении - Пашинян

Премьер-министр Армении заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ из-за угрозы безопасности и суверенитету. Пашинян подчеркнул, что возобновление участия возможно только после получения конкретных ответов на поставленные вопросы.

Новости Мира • 18 сентября, 08:34 • 13740 просмотра