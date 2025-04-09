Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выполнить требования об изъятии из конституции ссылок на Карабах. Также требует роспуска группы ОБСЕ.
Парламент Армении поддержал законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Инициатива получила поддержку большинства депутатов, несмотря на предостережения премьер-министра относительно референдума.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими силами возле населенного пункта Диг. Армения опровергла обвинения, напомнив об инициативе совместного расследования инцидентов.
Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по двум последним пунктам соглашения.
На северо-востоке Грузии зафиксирован землетрус магнитудой 4 с эпицентром близ Тианети, в 63 км от Тбилиси. Это второй землетрус в стране за день, первый произошел утром на территории Армении.
В 2024 году Грузию посетило более 1,8 млн россиян, что составляет 25% от всех иностранных визитов. Большинство посетителей - мужчины 31-45 лет, при этом разница между въездами и выездами россиян минимальна.
Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в ЕС. За проект проголосовали 63 депутата, документ поддержан общественной инициативой и правительством.
12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.
20 января отмечают Международный день принятия, День пингвинов и День видеокамеры. Также верующие чтят память святого Евфимия Великого, известного своим аскетизмом.
Министр обороны Армении заявил о желании сохранить высокий уровень сотрудничества с РФ, но нуждается в дискуссии по важным вопросам. Страна фактически не участвует в ОДКБ, хотя официально не вышла из организации.
Армения и США создали Комиссию стратегического партнерства для сотрудничества в экономике, безопасности и обороне. россия отреагировала угрозами и критикой, особенно относительно намерений Армении вступить в ЕС.
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве в Вашингтоне. Документ предусматривает расширение сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, а также направление американской пограничной группы в Армению.
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Для окончательного решения о членстве необходимо провести референдум и согласовать дорожную карту с Евросоюзом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для региона и фашистским государством. Он подчеркнул, что фашизм должен быть уничтожен или руководством Армении, или Азербайджаном.
Во время жеребьевки ЧМ-2026 ФИФА продемонстрировала карту Украины без оккупированного Крыма. МИД Украины требует публичных извинений.
Компании из ЕС и США продолжают поставлять оружие в рф через страны-посредники. Экспорт оружия в Армению, Грузию, Казахстан и другие страны за три года вырос в 2,5 раза, откуда оно попадает в россию.
Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна считает себя вне ОДКБ и не участвует в разработке документов организации. Он подчеркнул, что точка необратимости уже пройдена.
Более 80 жителей села Бриенц в Швейцарии должны покинуть свои дома до 17 ноября из-за угрозы камнепада. Над селом нависла угроза обвала 1,2 млн кубометров горной породы.
Bank of China усилил блокировку переводов в юанях из стран, через которые рф закупает товары. Банк останавливает крупные транзакции из Казахстана, Грузии, Армении и ОАЭ, особенно при закупке сложного оборудования.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду и усы, которые носил с 2018 года. Он показал процесс изменения внешности в видео на своей странице в Instagram.
На юге Армении около 250 машин застряли в пробке из-за заблокированных снегом фур. Спасателям удалось освободить 7 фур и восстановить движение в обоих направлениях.
Премьер Армении заявил о согласовании всех принципиальных вопросов для установления мира с Азербайджаном. Ереван предложил Баку подписать договор и обеспечить упрощенную связь с Нахчиваном.
Местные коллаборационисты организовали визит турецких СМИ в оккупированный Мариуполь для создания пропагандистских материалов. Такие визиты имеют целью легитимизировать оккупацию и проверить реакцию международного сообщества.
Главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова оштрафовали на 1,5 тысячи долларов за высмеивание казахского языка. Инцидент произошел на пресс-конференции после матча со Словенией.
Испанская полиция арестовала 4 человек, подозреваемых в поставках санкционных химикатов в Россию. Изъято 13 тонн веществ, которые могли быть прекурсорами химического оружия. ЕС призывает усилить контроль за экспортом.
После поражения от Северной Македонии 0:2 в Лиге наций УЕФА, Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении. Украинский специалист возглавлял команду с января 2023 года.
Андрей Сибига провел встречу с Араратом Мирзояном в Варшаве. Обсудили двусторонние отношения, поблагодарили за поддержку Формулы мира и пригласили армянского министра посетить Украину.
Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение о продлении закрытия сухопутных границ до 1 января 2025 года. Президент Алиев заявил, что это решение спасло страну от "очень больших катастроф".
ЕС рассматривает санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф, и поставки из Юго-Восточной Азии.
Премьер-министр Армении заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ из-за угрозы безопасности и суверенитету. Пашинян подчеркнул, что возобновление участия возможно только после получения конкретных ответов на поставленные вопросы.