Премьер Армении заявил, что Ереван и Баку обсудили все вопросы для установления мира - СМИ

Премьер Армении заявил о согласовании всех принципиальных вопросов для установления мира с Азербайджаном. Ереван предложил Баку подписать договор и обеспечить упрощенную связь с Нахчиваном.