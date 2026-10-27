В Армении археологи нашли монету императора Октавиана Августа
Киев • УНН
Археологи возле Мецамора обнаружили монету Октавиана Августа, золотые серьги и бронзовый кинжал. Гробница датируется разными эпохами.
Монету римского императора Октавиана Августа, золотые серьги, бронзовый кинжал и другие артефакты обнаружили археологи во время раскопок возле историко-археологического музея-заповедника «Мецамор» в Армении. Об этом сообщают армянские СМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщает «Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников», находки относятся к различным историческим периодам, в частности к позднему бронзовому веку, железному веку и античности.
Раскопки на исследуемом участке начались в 2024 году и продолжились в 2026 году. Работы проводят на территории, находящейся в частной собственности. Исследуемое сооружение представляет собой камеру-усыпальницу, окружённую кольцевой конструкцией из камней.
Во время раскопок предыдущих лет в верхнем слое гробницы было обнаружено захоронение античного периода, датируемое I веком нашей эры. Среди найденных предметов — золотые украшения, монета и другие артефакты.
В нижней части погребальной камеры, у её основания, археологи обнаружили основное захоронение, которое, согласно предварительной датировке найденных материалов, относится к XIV–XIII векам до нашей эры.
В этом слое обнаружили скопление конских костей, многочисленные фрагменты керамики, кинжал лчашенского типа, фрагменты пояса, обломки бронзовых предметов и колоколообразные подвески.
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