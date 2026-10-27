У Вірменії археологи знайшли монету імператора Октавіана Августа
Київ • УНН
Археологи біля Мецамора виявили монету Октавіана Августа, золоті сережки та бронзовий кинджал. Гробниця датується різними епохами.
Монету римського імператора Октавіана Августа, золоті сережки, бронзовий кинджал та інші артефакти виявили археологи під час розкопок поблизу історико-археологічного заповідника-музею "Мецамор" у Вірменії. Про це повідомляють вірменські ЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляє "Служба охорони історичного середовища та історико-культурних музеїв-заповідників", знахідки належать до різних історичних періодів, зокрема пізньої бронзової доби, залізної доби та античності.
Розкопки на досліджуваній ділянці розпочалися у 2024 році й продовжилися у 2026 році. Роботи проводять на території, що перебуває у приватній власності. Досліджувана споруда являє собою кам’яну поховальну камеру, оточену кільцевою конструкцією з каміння.
Під час розкопок попередніх років у верхньому шарі гробниці було виявлено поховання античного періоду, датоване I століттям нашої ери. Серед знайдених предметів — золоті прикраси, монета та інші артефакти.
У нижній частині поховальної камери, біля її основи, археологи виявили основне поховання, яке, за попереднім датуванням знайдених матеріалів, належить до XIV–XIII століть до нашої ери.
У цьому шарі виявили скупчення кінських кісток, численні фрагменти кераміки, кинджал лчашенського типу, фрагменти пояса, уламки бронзових предметів і дзвоноподібні підвіски.
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