У Вірменії археологи знайшли монету імператора Октавіана Августа

$45.540.3450.950.38
ukenru
Ексклюзив
16:16 • 11289 перегляди
Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві
Ексклюзив
14:53 • 17413 перегляди
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
14:00 • 14576 перегляди
Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко
Ексклюзив
12:37 • 17891 перегляди
Коли відновлять рух на Південному мосту: ситуація на місці прильоту, фоторепортажPhoto
27 жовтня, 11:55 • 18723 перегляди
Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках
27 жовтня, 10:53 • 20120 перегляди
Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним
27 жовтня, 10:46 • 18100 перегляди
Рада схвалила бюджетні висновки до Бюджету-2027 - що це означає і коли фінальне голосування
Ексклюзив
27 жовтня, 10:05 • 31926 перегляди
Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"
27 жовтня, 09:50 • 15076 перегляди
Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками
27 жовтня, 07:27 • 26937 перегляди
Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.9м/с
63%
758мм
Популярнi новини
Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 роківVideo27 жовтня, 08:05 • 28237 перегляди
"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантомPhoto27 жовтня, 08:45 • 25424 перегляди
Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським27 жовтня, 10:06 • 16840 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 19343 перегляди
У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдностіPhotoVideo13:26 • 13904 перегляди
Публікації
Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна PhotoVideo17:37 • 1434 перегляди
Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві
Ексклюзив
16:16 • 11278 перегляди
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
14:53 • 17403 перегляди
У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдностіPhotoVideo13:26 • 14050 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 19486 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кирило Буданов
Йонас Гахр Сторе
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Фінляндія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна PhotoVideo17:37 • 1434 перегляди
У Вірменії археологи знайшли монету імператора Октавіана Августа Photo17:06 • 1462 перегляди
Тенісистка Осака продемонструвала в Токіо вбрання із зображенням журавлів перед перемогою над ПаолініVideo15:59 • 2804 перегляди
Apple представила iMac на M6 із значним стрибком у продуктивності ШІPhoto15:07 • 4480 перегляди
Нідерланди знову бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю12:55 • 10247 перегляди
Актуальне
Financial Times
MIM-104 Patriot
Фільм
Техніка
The Guardian

У Вірменії археологи знайшли монету імператора Октавіана Августа

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Археологи біля Мецамора виявили монету Октавіана Августа, золоті сережки та бронзовий кинджал. Гробниця датується різними епохами.

У Вірменії археологи знайшли монету імператора Октавіана Августа

Монету римського імператора Октавіана Августа, золоті сережки, бронзовий кинджал та інші артефакти виявили археологи під час розкопок поблизу історико-археологічного заповідника-музею "Мецамор" у Вірменії. Про це повідомляють вірменські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє "Служба охорони історичного середовища та історико-культурних музеїв-заповідників", знахідки належать до різних історичних періодів, зокрема пізньої бронзової доби, залізної доби та античності.

Розкопки на досліджуваній ділянці розпочалися у 2024 році й продовжилися у 2026 році. Роботи проводять на території, що перебуває у приватній власності. Досліджувана споруда являє собою кам’яну поховальну камеру, оточену кільцевою конструкцією з каміння.

Під час розкопок попередніх років у верхньому шарі гробниці було виявлено поховання античного періоду, датоване I століттям нашої ери. Серед знайдених предметів — золоті прикраси, монета та інші артефакти.

У нижній частині поховальної камери, біля її основи, археологи виявили основне поховання, яке, за попереднім датуванням знайдених матеріалів, належить до XIV–XIII століть до нашої ери.

У цьому шарі виявили скупчення кінських кісток, численні фрагменти кераміки, кинджал лчашенського типу, фрагменти пояса, уламки бронзових предметів і дзвоноподібні підвіски.

Розкішні лазні, статуї богів і коштовні речі – археологи знайшли ймовірну резиденцію римського полководця27.10.26, 06:05 • 47986 переглядiв

Ольга Розгон

КультураСвітУНН Lite
Вірменія