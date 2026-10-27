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Розкішні лазні, статуї богів і коштовні речі – археологи знайшли ймовірну резиденцію римського полководця

Київ • УНН

 • 3168 перегляди

У фортеці Нове археологи виявили будівлю площею понад 418 м² із приватними лазнями, статуями та коштовними артефактами. Вчені припускають, що тут жив командувач легіону.

Розкішні лазні, статуї богів і коштовні речі – археологи знайшли ймовірну резиденцію римського полководця

Польські археологи виявили на півночі Болгарії залишки розкішної будівлі, яка могла бути резиденцією командувача римського легіону. Серед знахідок – приватні лазні, стародавні скульптури, бронзові меблі та дорогоцінна кераміка. Про це повідомляє Science in Poland із посиланням на дослідників Варшавського університету, пише УНН.

Деталі

Монументальну споруду знайшли на території давньоримської фортеці Нове. Її площа перевищувала 418 квадратних метрів, а внутрішнє оздоблення свідчить про високий статус колишніх мешканців.

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Археологи виявили залишки кольорової підлоги, розписаної штукатурки, скульптури та 2 вівтарі з написами. Однак найбільше уваги дослідників привернули приватні лазні, які були великою рідкістю для римських військових укріплень.

Чому археологи вважають, що тут жив командувач легіону

Керівник дослідження Пйотр Дичек із Варшавського університету пояснив, що звичайні легіонери користувалися спільними лазнями, тоді як власні великі купальні могли дозволити собі лише високопоставлені воєначальники.

У римських фортецях мало хто мав приватні лазні. Існували спільні лазні для всього легіону. Фактично лише легат міг мати власну велику лазню

– розповів археолог.

Серед інших знахідок – бронзові елементи меблів, статуетки, мармурова голова бога Мітри, фрагмент імператорського портрета та декоративна архітектурна деталь у формі соснової шишки.

Особливий інтерес становить статуетка, яку дослідники пов'язують із давніми релігійними культами. На думку археологів, такі предмети можуть свідчити про контакти мешканців фортеці з іншими регіонами Римської імперії, зокрема Близьким Сходом.

Наразі вчені продовжують дослідження, щоб остаточно встановити призначення будівлі та підтвердити, чи справді вона була резиденцією командувача легіону.

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