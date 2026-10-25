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У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому

Київ • УНН

 • 4038 перегляди

Радіовуглецевий аналіз показав, що останки в римському саркофазі датуються 987–1052 роками. Ймовірні поховані — двоє абатів.

У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому

Британські археологи встановили, кому могли належати людські останки, знайдені в давньоримському саркофазі у Вестмінстерському абатстві ще у 1820 році. Дослідники припускають, що там поховали одного з настоятелів монастиря, який жив близько 1000 років тому. Про це повідомляє Taylor & Francis із посиланням на нове археологічне дослідження, пише УНН.

Деталі

На саркофазі викарбуване ім'я Валерія Амандіна, заможного жителя римської Британії, який жив у IV столітті. Однак радіовуглецевий аналіз показав, що людина, чиї кістки знайшли всередині, померла значно пізніше – між 987 і 1052 роками.

Археолог Ворвік Родвелл припускає, що останки можуть належати абату Ельфвігу, який помер приблизно у 1020 році, або його наступнику Вулноту, який помер у 1049 році.

Що ще з'ясували дослідники

Аналіз кісток показав, що похований був чоловіком віком від 35 до 49 років, зростом приблизно 175 см.

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На кришці саркофага археологи також виявили латинський хрест X–XI століть. Це підтверджує припущення, що давньоримську кам'яну труну повторно використали для поховання в середньовіччі.

Крім того, всередині саркофага знайшли сліди вапна та прямокутної конструкції. На думку дослідників, це могли бути залишки дерев'яної труни, яка повністю зруйнувалася за кілька століть.

Остаточно встановити особу похованого поки не вдалося, однак науковці звузили коло можливих кандидатів до двох історичних постатей.

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Степан Гафтко

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