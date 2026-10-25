Льодовики тануть і відкривають таємниці тисячоліть: що археологи знаходять під кригою

Через глобальне потепління льодовики по всьому світу стрімко тануть, відкриваючи археологам унікальні знахідки, які тисячоліттями залишалися прихованими під кригою. Серед них – муміфіковані людські останки, стародавня зброя, одяг та інші предмети побуту. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Однією з найвідоміших знахідок став "крижаний чоловік" Етці, тіло якого у 1991 році випадково виявили німецькі туристи в Альпах на висоті близько 3200 метрів. Спочатку вони вирішили, що натрапили на жертву нещодавнього нещасного випадку.

У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років тому

Однак радіовуглецевий аналіз показав, що чоловік жив приблизно 5300 років тому, ще до будівництва єгипетських пірамід. Його тіло настільки добре збереглося, що дослідники змогли розгледіти татуювання, встановити склад останньої їжі та виявити наконечник стріли в плечі, який свідчить про насильницьку смерть.

Тисячі стародавніх артефактів виходять з-під криги

За даними дослідження 2025 року, з 2000 до 2023 року льодовики Землі, за винятком льодовикових щитів Гренландії та Антарктиди, щороку втрачали в середньому близько 270 мільярдів тонн льоду. Найшвидше танення відбувалося протягом останнього десятиліття.

Норвезький археолог Еспен Фінстад розповів, що лише за останні 20 років дослідники знайшли тисячі предметів, які раніше приховувала крига.

Це величезна історична морозильна камера, яка більше не працює. Тому ці артефакти знову з'являються на світ, причому багато з них збереглися так само добре, як і тисячі років тому – пояснив науковець.

Археолог Андреас Путцер наголошує, що такі відкриття особливо цінні, адже дозволяють дослідити повсякденне життя стародавніх людей. На відміну від поховань, де предмети часто розміщували спеціально, знахідки на кшталт Етці зберігають речі, якими людина користувалася безпосередньо перед загибеллю.

Водночас танення льодовиків створює для археологів нову проблему: після виходу з-під криги стародавні предмети потрапляють під вплив вологи, повітря та температурних коливань, через що можуть швидко руйнуватися.

"Дах Європи" просів - гора Монблан втратила понад метр висоти за рік