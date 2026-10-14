"Дах Європи" просів - гора Монблан втратила понад метр висоти за рік

Найвища гора Західної Європи минулого року зменшилася більш ніж на метр. Пік Монблану у Франції зараз становить 4807,47 метрів над рівнем моря, повідомила в середу команда геодезистів, поставивши "дах Європи" на 1,29 метра нижче, ніж у 2025 році, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Висота гори становить приблизно 4792 метри, але вершина постійно зміщується, оскільки спека, вітер і опади змінюють товщину снігу та льоду на вершині. Висота, яку вчені зафіксували під час експедиції минулого місяця, була на 1,88 метра більшою, ніж у 2023 році, коли вона досягла найнижчого рівня за останній час.

Дипломовані геодезисти з Національного союзу експертів з геометрії (UNGE) та Ордену експертів з геометрії, які регулярно спостерігали за вершиною з 2001 року, використовували точні супутникові технології для вимірювання гори та дрони для створення детальної моделі снігової та льодової шапки.

Дані показують, що вершина зменшилася на 3,43 метри з висоти 4810,90 метрів у 2007 році.

Експерти застерігають від пов’язування коливань висоти з року в рік із швидкою втратою альпійського льоду, спричиненою забрудненням викопним паливом.

"Щодо маси льоду, важливо розрізняти зміни висоти над рівнем моря та зміни загального об’єму чи маси льоду", — сказав представник UNGE. "Збільшення висоти вершини не обов’язково означає, що гора набрала льодовикову масу, і це не суперечить задокументованому відступу альпійських льодовиків".

Тихий океан побив рекорд за тривалістю та потужністю ураганів через Ель-Ніньйо

Погіршення клімату стало чинником найспекотнішого літа в Західній Європі за всю історію спостережень цього року, яке завдало шрамів альпійським регіонам і тануло лід із запаморочливою швидкістю. Раніше цього місяця швейцарські гляціологи попередили про "вибух швидкості танення" після того, як підтвердили, що одна п’ята частина льоду в країні була втрачена за останні п’ять років, а 5,5% обсягу було втрачено між 2025 і 2026 роками.

Жан де Гарет, президент департаментської палати геодезистів Верхньої Савойї та керівник експедиції на Монблан, сказав, що тенденцію до потепління можна побачити неозброєним оком на решті альпійського масиву, але "на даний момент зміни клімату, здається, не мають такого ж впливу вище 4000 метрів".

"Коли ми піднімаємося, ми проходимо повз хатину Brigade Blanche перед льодовиком Тет-Русс", — сказав він у коментарях французькому телеканалу TF1 у середу. "Ми побачили, що льодовик піднявся. Він буквально розтанув на наших очах, і тепер у деяких місцях ми переходимо через струмок, а не через льодовик".

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