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"Крыша Европы" просела — гора Монблан потеряла более метра высоты за год

Киев • УНН

 • 18372 просмотра

Высота Монблана снизилась до 4807,47 метра из-за изменений снега и льда. Эксперты не связывают годовые колебания с потерей ледниковой массы.

"Крыша Европы" просела — гора Монблан потеряла более метра высоты за год

Самая высокая гора Западной Европы в прошлом году уменьшилась более чем на метр. Вершина Монблана во Франции сейчас находится на высоте 4807,47 метра над уровнем моря, сообщила в среду команда геодезистов, поместив «крышу Европы» на 1,29 метра ниже, чем в 2025 году, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Высота горы составляет приблизительно 4792 метра, но вершина постоянно смещается, поскольку жара, ветер и осадки меняют толщину снега и льда на вершине. Высота, которую ученые зафиксировали во время экспедиции в прошлом месяце, была на 1,88 метра больше, чем в 2023 году, когда она достигла самого низкого уровня за последнее время.

Дипломированные геодезисты из Национального союза экспертов по геометрии (UNGE) и Ордена экспертов по геометрии, которые регулярно наблюдают за вершиной с 2001 года, использовали точные спутниковые технологии для измерения горы и дроны для создания подробной модели снежной и ледяной шапки.

Данные показывают, что вершина уменьшилась на 3,43 метра с высоты 4810,90 метра в 2007 году.

Эксперты предостерегают от связывания ежегодных колебаний высоты с быстрым таянием альпийского льда, вызванным загрязнением ископаемым топливом.

«Что касается массы льда, важно различать изменения высоты над уровнем моря и изменения общего объема или массы льда», — сказал представитель UNGE. «Увеличение высоты вершины не обязательно означает, что гора набрала ледниковую массу, и это не противоречит документально подтвержденному отступлению альпийских ледников».

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Ухудшение климата стало фактором самого жаркого лета в Западной Европе за всю историю наблюдений в этом году, которое нанесло ущерб альпийским регионам и растопило лед с головокружительной скоростью. Ранее в этом месяце швейцарские гляциологи предупредили о «взрыве скорости таяния» после того, как подтвердили, что за последние пять лет в стране была потеряна пятая часть льда, а в период с 2025 по 2026 год было утрачено 5,5% его объема.

Жан де Гарет, президент департаментской палаты геодезистов Верхней Савойи и руководитель экспедиции на Монблан, сказал, что тенденцию к потеплению можно увидеть невооруженным глазом на остальной части альпийского массива, но «на данный момент изменения климата, по-видимому, не оказывают такого же влияния выше 4000 метров».

«Когда мы поднимаемся, мы проходим мимо хижины Brigade Blanche перед ледником Тет-Русс», — сказал он в комментарии французскому телеканалу TF1 в среду. «Мы увидели, что ледник поднялся. Он буквально растаял у нас на глазах, и теперь в некоторых местах мы переходим через ручей, а не через ледник».

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Антонина Туманова

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