Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 30 оккупантов — Генштаб
Киев • УНН
Россия нанесла 50 авиаударов, сбросила 171 КАБ и осуществила более 1,5 тысячи обстрелов. На Покровском направлении уничтожено 30 оккупантов.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Как сообщили в Генеральном штабе, на Покровском направлении украинские военные ликвидировали 30 оккупантов, 23 — ранили, передает УНН.
Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 5213 дронов-камикадзе и осуществил 1517 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток агрессор осуществил 1 атаку, нанес три авиаудара, сбросив семь КАБ, а также осуществил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Охримовка.
На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.
Две попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в районе Заречного в направлении Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Диброва и Ямполь. Одна из этих атак продолжается.
На Краматорском направлении противник не атаковал.
На Константиновском направлении Силы обороны отражали 15 вражеских штурмов: в районе населенных пунктов Константиновка, Вольное и в направлении Николаевполья, Кучерова Яра. Три атаки еще продолжаются.
Десять атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Черниговка, Доброполье, Васильевка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов, 23 — ранены; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, одно средство РЭБ, 10 специальных средств, два пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и 37 укрытий противника. Повреждены шесть единиц автомобильной техники, шесть орудий, три специальных средства, 12 пунктов управления БПЛА и 127 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 334 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в направлении населенных пунктов Новое Запорожье и Рождественка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Россия потеряла почти 2,5 тысячи военных за сутки — Генштаб23.11.26, 07:44 • 5408 просмотров