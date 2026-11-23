Лига чемпионов возвращается матчами 5-го тура, которые пройдут во вторник и среду, 24–25 ноября. Центральным для Украины станет противостояние "Шахтёра" и "Фенербахче" на лондонском "Стэмфорд Бридж", а среди других громких вывесок тура — в частности, участие украинских футболистов: "ПСЖ" Ильи Забарного будет противостоять "Роме", а "Реал" Андрея Лунина — "ПСВ", пишет УНН.

"Шахтёр" против "Фенербахче"

Поединок украинской команды на "Стэмфорд Бридж" состоится в заключительный день тура — в среду, 25 ноября. Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После 4 туров "Шахтёр" с четырьмя очками занимает 21-е место в таблице, которое всё ещё даёт возможность выйти в плей-офф турнира. "Горняки" одержали одну победу над греческим "АЕКом", сыграли вничью с "ПСВ", а в третьем туре в большинстве уступили миланскому "Интеру", а в четвёртом туре минимально уступили португальскому "Спортингу".

"Шахтёр" уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов

"Фенербахче" после 4 туров занимает 19-е место, имея на одно очко больше, чем "Шахтёр".

Команды встречались между собой четыре раза, и лишь дважды в официальных матчах — произошло это в квалификации к Лиге чемпионов сезона 2015/2016, когда "Шахтёр" на выезде сыграл вничью (0:0), а дома разгромил турецкую команду — 3:0.

Ещё дважды команды встречались в товарищеских матчах — в 2011 году (ничья — 0:0) и в 2022 году — победа "Фенербахче" 1:0.

В предстоящем матче букмекеры не смогли определить фаворита, предлагая почти одинаковые коэффициенты. На победу "Шахтёра" можно поставить с коэффициентом 2,61. Ничью оценили в 3,47, а победу "Фенербахче" — в 2,57.

Расписание матчей пятого тура

Первые поединки вторника, 24 ноября, начнутся в 19:45, когда встретятся "Будё/Глимт" — "ЛАСК" и "Галатасарай" — "Астон Вилла".

Остальные поединки начнутся в 22:00:

“Арсенал” — “Боруссия Д.”;

“Комо” — “АЕК”;

“Манчестер Сити” — “Наполи”;

"РБ Лейпциг" — “Ланс”;

“Реал Мадрид” — “ПСВ”;

"Слован Братислава" — “Бетис”;

“Фейеноорд” — “Порту”.

Второй игровой день начнётся в среду, 25 ноября, матчами "Сабах" — "Барселона" и "Славия Прага". Поединки начнутся в 19:45.

В 22:00 начнутся следующие матчи:

“Атлетико” — “Викинг”;

“Брюгге” — “Ливерпуль”;

“Интер” — “Штутгарт”;

“Лилль” — “Бавария”;

“ПСЖ” — “Рома”;

“Спортинг” — “Манчестер Юнайтед.

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