В аэропортах Германии, Великобритании и Нидерландов отменено более 190 рейсов из-за снега и ледяного дождя. Во Франкфурте,
Схипхоле и Хитроу наблюдаются серьезные задержки полетов.
Джон Тиннисвуд умер в возрасте 112 лет, спустя несколько месяцев после признания его старейшим мужчиной в мире. Он родился в год
крушения "Титаника", пережил две мировые войны и две пандемии.
Это первый раз в сезоне, когда украинский вингер не попал в состав, хотя не травмирован и не дисквалифицирован.
Тысячи британцев вышли на улицы, чтобы противостоять ультраправым протестам против мигрантов. Акции проходят во многих городах
страны в ответ на беспорядки после нападения на детей в Саутпорте.
В английском Саутпорте вспыхнули беспорядки после убийства трех девочек в детском клубе. 27 полицейских
госпитализированы, радикальные националисты атаковали местную мечеть.
В Саутпорте произошли массовые беспорядки после нападения на детей, в котором погибли трое. Протестующие столкнулись с полицией
возле мечети, подожгли полицейский фургон и атаковали правоохранителей.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию
на Евровидении 2024 года.
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7
мая.