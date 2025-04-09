Sky: в английском Саутпорте после нападения с ножом на детей произошли беспорядки

В Саутпорте произошли массовые беспорядки после нападения на детей, в котором погибли трое. Протестующие столкнулись с полицией возле мечети, подожгли полицейский фургон и атаковали правоохранителей.