Британца, совершившего наезд на толпу фанатов в Ливерпуле, приговорили к 21 году тюрьмы

Мужчина, который во время майского парада по случаю победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге въехал на автомобиле в толпу футбольных болельщиков и ранил более 130 человек, во вторник был приговорен к 21,5 годам тюремного заключения. Он признал себя виновным по 31 пункту обвинения, связанному с инцидентом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По словам обвинения, Пол Дойл въехал в толпу болельщиков, сбивая взрослых и детей, которые отскакивали от его автомобиля или были затянуты под него, просто потому, что потерял самоконтроль.

54-летний мужчина в прошлом месяце признал себя виновным по обвинениям, включавшим девять случаев умышленного причинения тяжких телесных повреждений и 17 случаев попытки причинения тяжких телесных повреждений, в первый день судебного разбирательства.

В понедельник прокурор Пол Грини заявил, что Дойл был «человеком в состоянии ярости, полностью охваченным гневом», когда он намеренно наехал на радостных болельщиков, травмировав 134 человека, среди которых было восемь детей.

Он не только причинил масштабные травмы, но и посеял ужас среди тех, кто пришел на мероприятие, которое должно было стать днем радости - отметил Грини.

Адвокат Пола Дойла, Саймон Чока, заявил в суде: «Обвиняемый ужаснулся от того, что он сделал... он раскаивается, стыдится и глубоко сожалеет обо всех, кто пострадал или испытал боль».

Судья заявил в суде в понедельник, что около миллиона человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать 20-й титул чемпиона Англии, который завоевал «Ливерпуль», и посмотреть на парад открытого автобуса с командой и ее персоналом, которые везли трофей Премьер-лиги.

Дойл поехал в центр города, чтобы забрать друзей, которые были на параде, и за 77 секунд, около 18:00, врезался в толпу, крича, ругаясь и сигналя.

Одной из пострадавших стала гражданка Украины Анна Билоноженко, которой понадобилась операция из-за перелома колена. Она выехала из Украины в Великобританию в 2024 году.

Другие пострадавшие рассказали о долгосрочных последствиях инцидента для себя и своих близких: они не могут работать, заботиться о семьях, находиться в людных местах или смотреть матчи «Ливерпуля».

Напомним

Напомним, в мае 2025 года в Ливерпуле автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые праздновали победу футбольного клуба. Полиция задержала водителя, премьер-министр в курсе происшествия.