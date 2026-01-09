НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico

Президент США Дональд Трамп заявил, что оказался перед выбором между реализацией его амбиций по контролю над Гренландией и сохранением НАТО в неизменном виде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Трамп не ответил прямо на вопрос, является ли приобретение Гренландии для него важнее, чем сохранение военного альянса, который существует более 70 лет. Этот вопрос в последние дни приобрел новую актуальность для европейских союзников Америки, поскольку Трамп и его коллеги усилили риторику относительно получения самоуправляемой датской территории.

Также Трамп признал, что его администрации, возможно, придется выбирать между этими двумя вариантами.

На вопрос, почему он хочет, чтобы США контролировали Гренландию, Трамп ответил: "Потому что я считаю, что это психологически необходимо для успеха. Я думаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь, если речь идет об аренде или договоре. Собственность дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ".

Президент США также сказал, что не чувствует себя ответственным перед международным правом и ограничен лишь собственной совестью.

Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право - добавил он.

Напомним

В ЕС рассматривают сценарий, при котором страны Европы могут разрешить США расширить свое присутствие в Гренландии.