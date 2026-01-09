$42.990.27
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 10845 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 11474 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 48146 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 53242 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 41683 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 55771 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 31962 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20610 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16834 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico

Киев • УНН

 • 2706 просмотра

Дональд Трамп заявил, что ему придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением НАТО. Президент США считает, что владение Гренландией является психологически необходимым ему для успеха.

НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico

Президент США Дональд Трамп заявил, что оказался перед выбором между реализацией его амбиций по контролю над Гренландией и сохранением НАТО в неизменном виде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Трамп не ответил прямо на вопрос, является ли приобретение Гренландии для него важнее, чем сохранение военного альянса, который существует более 70 лет. Этот вопрос в последние дни приобрел новую актуальность для европейских союзников Америки, поскольку Трамп и его коллеги усилили риторику относительно получения самоуправляемой датской территории.

Также Трамп признал, что его администрации, возможно, придется выбирать между этими двумя вариантами.

На вопрос, почему он хочет, чтобы США контролировали Гренландию, Трамп ответил: "Потому что я считаю, что это психологически необходимо для успеха. Я думаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь, если речь идет об аренде или договоре. Собственность дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ".

Президент США также сказал, что не чувствует себя ответственным перед международным правом и ограничен лишь собственной совестью.

Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право

- добавил он.

Напомним

В ЕС рассматривают сценарий, при котором страны Европы могут разрешить США расширить свое присутствие в Гренландии.

Евгений Устименко

