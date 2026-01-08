Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію - Politico

У ЄС розглядають сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії. Натомість Вашингтон має надати Україні більш жорсткі гарантії безпеки. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За даними видання, один із європейських дипломатів назвав такий підхід пакетною домовленістю за принципом "безпека в обмін на безпеку".

Йдеться про можливість поступок з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії в обмін на чіткіші зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа підтримувати Україну.

У Politico зазначають, що хоча цей варіант у ЄС вважають "гіркою пігулкою", його розглядають як менш ризикований, ніж відмова від будь-яких домовленостей.

"Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати путіна в переговорах з Україною", - пише видання.

