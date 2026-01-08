Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію - Politico

$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 16585 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 20775 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 26706 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23 • 18917 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 15158 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12762 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17638 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13703 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 51674 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Популярнi новини
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті
8 січня, 12:02 • 21404 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 
8 січня, 13:29 • 12287 перегляди
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі
8 січня, 13:50 • 10692 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
15:30 • 14262 перегляди
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію
15:47 • 7768 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
18:39 • 4704 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів17:08 • 12783 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 14288 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 26708 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
7 січня, 12:23 • 70385 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
8 січня, 08:37 • 36930 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
7 січня, 14:22 • 40119 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31 • 64118 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
5 січня, 21:31 • 83219 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30 • 124609 перегляди
Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію - Politico

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Європейські країни розглядають можливість дозволити США розширити свою присутність у Гренландії. Натомість Вашингтон має надати Україні більш жорсткі гарантії безпеки, за даними Politico.

Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію - Politico

У ЄС розглядають сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії. Натомість Вашингтон має надати Україні більш жорсткі гарантії безпеки. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За даними видання, один із європейських дипломатів назвав такий підхід пакетною домовленістю за принципом "безпека в обмін на безпеку".

Йдеться про можливість поступок з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії в обмін на чіткіші зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа підтримувати Україну.

США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters08.01.26, 20:40 • 1842 перегляди

У Politico зазначають, що хоча цей варіант у ЄС вважають "гіркою пігулкою", його розглядають як менш ризикований, ніж відмова від будь-яких домовленостей.

"Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати путіна в переговорах з Україною", - пише видання.

Радники Трампа передали до кремля узгоджений з Україною план закінчення війни - Axios08.01.26, 21:26 • 1110 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Ґренландія
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна