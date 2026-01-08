США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 8890 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 13358 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 17812 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 22999 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 16945 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 14430 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12221 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17334 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13422 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50703 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
98%
726мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 34124 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo8 січня, 12:02 • 19055 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 13:29 • 10267 перегляди
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі13:50 • 6588 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 10805 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 274 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів17:08 • 8890 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 10979 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 22999 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 68675 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Китай
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 35902 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 39079 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 63396 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 82520 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 123935 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
ChatGPT

США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Американські посадовці обговорювали одноразові виплати гренландцям від $10 тисяч до $100 тисяч на особу. Метою є переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до США.

США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters

Американські посадовці обговорювали можливість надання гренландцям одноразових виплат, щоб переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до Сполучених Штатів. Про це агентству Reuters повідомили четверо обізнаних співрозмовників, пише УНН.

Деталі

За словами двох співрозмовників, хоча точна сума в доларах неясна, американські посадовці, включно із помічниками Білого дому, обговорили суми від $10 тисяч до $100 тисяч доларів на людину.

Ще один зі співрозмовників зауважив, що внутрішні дискусії щодо одноразових виплат не є новими. Однак, за його словами, останніми днями вони стали більш серйозними, і помічники розглядали все вищі суми, причому реальним варіантом є виплата $100 тисяч на особу, що в сумі складе майже $6 мільярдів.

Ідея прямої виплати грошей жителям Гренландії є одним із пояснень того, як США можуть спробувати "купити" острів з населенням 57 тисяч людей.

Один зі співрозмовників також зазначив, що помічники Білого дому прагнуть перенести імпульс від операції у Венесуелі на досягнення інших давніх геополітичних цілей американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо

Команда Трампа готує потенційні угоди для посилення впливу США у Гренландії, включаючи видобуток мінералів. Данія, яка контролює острів, відмовляється від продажу, але пропонує посилити військову та економічну присутність США.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки