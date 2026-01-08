США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters

Американські посадовці обговорювали можливість надання гренландцям одноразових виплат, щоб переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до Сполучених Штатів. Про це агентству Reuters повідомили четверо обізнаних співрозмовників, пише УНН.

Деталі

За словами двох співрозмовників, хоча точна сума в доларах неясна, американські посадовці, включно із помічниками Білого дому, обговорили суми від $10 тисяч до $100 тисяч доларів на людину.

Ще один зі співрозмовників зауважив, що внутрішні дискусії щодо одноразових виплат не є новими. Однак, за його словами, останніми днями вони стали більш серйозними, і помічники розглядали все вищі суми, причому реальним варіантом є виплата $100 тисяч на особу, що в сумі складе майже $6 мільярдів.

Ідея прямої виплати грошей жителям Гренландії є одним із пояснень того, як США можуть спробувати "купити" острів з населенням 57 тисяч людей.

Один зі співрозмовників також зазначив, що помічники Білого дому прагнуть перенести імпульс від операції у Венесуелі на досягнення інших давніх геополітичних цілей американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо

Команда Трампа готує потенційні угоди для посилення впливу США у Гренландії, включаючи видобуток мінералів. Данія, яка контролює острів, відмовляється від продажу, але пропонує посилити військову та економічну присутність США.