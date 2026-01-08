США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters

Американские чиновники обсуждали возможность предоставления гренландцам единовременных выплат, чтобы убедить их отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам. Об этом агентству Reuters сообщили четверо осведомленных собеседников, пишет УНН.

Детали

По словам двух собеседников, хотя точная сумма в долларах неясна, американские чиновники, включая помощников Белого дома, обсудили суммы от $10 тысяч до $100 тысяч долларов на человека.

Еще один из собеседников отметил, что внутренние дискуссии относительно единовременных выплат не новы. Однако, по его словам, в последние дни они стали более серьезными, и помощники рассматривали все более высокие суммы, причем реальным вариантом является выплата $100 тысяч на человека, что в сумме составит почти $6 миллиардов.

Идея прямой выплаты денег жителям Гренландии является одним из объяснений того, как США могут попытаться "купить" остров с населением 57 тысяч человек.

Один из собеседников также отметил, что помощники Белого дома стремятся перенести импульс от операции в Венесуэле на достижение других давних геополитических целей американского президента Дональда Трампа.

Напомним

Команда Трампа готовит потенциальные соглашения для усиления влияния США в Гренландии, включая добычу минералов. Дания, которая контролирует остров, отказывается от продажи, но предлагает усилить военное и экономическое присутствие США.