17:08 • 8908 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 13370 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 17826 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 23017 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 16955 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 14435 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12224 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17334 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13422 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 50704 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Эксклюзивы
США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Американские чиновники обсуждали единовременные выплаты гренландцам от $10 тысяч до $100 тысяч на человека. Целью является убедить их отделиться от Дании и присоединиться к США.

США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters

Американские чиновники обсуждали возможность предоставления гренландцам единовременных выплат, чтобы убедить их отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам. Об этом агентству Reuters сообщили четверо осведомленных собеседников, пишет УНН.

Детали

По словам двух собеседников, хотя точная сумма в долларах неясна, американские чиновники, включая помощников Белого дома, обсудили суммы от $10 тысяч до $100 тысяч долларов на человека.

Еще один из собеседников отметил, что внутренние дискуссии относительно единовременных выплат не новы. Однако, по его словам, в последние дни они стали более серьезными, и помощники рассматривали все более высокие суммы, причем реальным вариантом является выплата $100 тысяч на человека, что в сумме составит почти $6 миллиардов.

Идея прямой выплаты денег жителям Гренландии является одним из объяснений того, как США могут попытаться "купить" остров с населением 57 тысяч человек.

Один из собеседников также отметил, что помощники Белого дома стремятся перенести импульс от операции в Венесуэле на достижение других давних геополитических целей американского президента Дональда Трампа.

Напомним

Команда Трампа готовит потенциальные соглашения для усиления влияния США в Гренландии, включая добычу минералов. Дания, которая контролирует остров, отказывается от продажи, но предлагает усилить военное и экономическое присутствие США.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты