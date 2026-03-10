Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое

Эксперты считают, что резкого одномоментного скачка всех цен не будет, однако овощи, хлеб, часть молочной и мясной продукции будут дорожать и дальше, причем в разных регионах этот процесс будет проявляться неравномерно.

В марте 2026 года украинский рынок продовольствия вошел в период усиленного ценового давления на фоне ускорения инфляции, сезонного сокращения предложения овощей, удорожания логистики и роста затрат на энергоносители. Наиболее уязвимыми категориями остаются овощи, хлеб, а также часть молочной и мясной продукции.

Что будет с ценами на популярные продукты уже в ближайшие недели, УНН разбирался вместе с экспертами.

Как изменились цены на продукты в Украине по состоянию на март 2026: официальная статистика

По официальным данным, которые обнародовала Государственная служба статистики Украины, в январе 2026 года инфляция составила 0,7% к предыдущему месяцу, а пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,8%. В частности, наибольший рост зафиксировали в категории "Овощи": они прибавили в цене на 14,7%. А вот яйца подорожали несколько умереннее: цена поднялась лишь на 7,7%.

Акцентируем, что по состоянию на сейчас можно оперировать только данными Госстата за январь и февраль текущего года, поскольку информация о ценах в марте будет доступна в последние дни месяца – в начале апреля.

Таким образом, пользуясь доступными данными от ведомства, видим, что февральская инфляция ускорилась до 1,0% м/м, годовой показатель — до 7,6%.

В результате в марте цены стартуют с повышенной месячной скоростью инфляции, что обычно усиливает чувствительность продовольственного рынка к сезонным и логистическим шокам.

"Нефтяная лихорадка" на Ближнем Востоке: повлияет ли она на продуктовые цены в Украине

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эксклюзивном комментарии УНН объясняет: топливо закладывается в расходы на доставку, работу генераторов, производственные процессы и логистику. Однако масштабы влияния зависят от конкуренции на рынке, структуры себестоимости конкретного товара, региональной логистики и сезонных факторов.

Эксперт обращает внимание прежде всего на глобальный фактор. По его словам, рынок топлива отреагировал на военно-политическое обострение на Ближнем Востоке очень резко.

Утром цены были уже почти 120 долларов за баррель. Для сравнения, месяц назад цена была 60 долларов за баррель. Это автоматически создает дополнительное давление на цены в розничной торговле, ведь топливо – универсальная цена себестоимости - объясняет Ус.

Подорожание топлива влияет не только на заправку автомобилей. Для продовольственного рынка это прежде всего вопрос доставки. Почти каждый товар в магазине проходит через транспортную цепь: от производителя или импортера – до склада, от склада – до торговой точки.

Любой товар нужно в магазин доставить. А чтобы доставить, нужно взять машину и заправить топливом, и соответствующая цена идет вверх - говорит собеседник УНН.

Именно поэтому рост стоимости нефтепродуктов почти неизбежно частично переносится в конечную цену для покупателя. По мнению экономиста, вопрос уже не в том, будет ли рост, а в его масштабе.

В том, что рост будет, – вопросов нет. А вот насколько, здесь нужно будет смотреть прежде всего - озвучивает свой прогноз главный консультант Национального института стратегических исследований.

Вместе с тем, по его мнению, полное автоматическое перекладывание расходов на потребителя – не гарантированный сценарий для украинского рынка продовольствия. По крайней мере, в этом марте.

Если одна сеть резко поднимет цены, а другие ограничат рост, она может потерять часть рынка. Поэтому каждый ритейлер вынужден балансировать между необходимостью компенсировать расходы и необходимостью сохранить покупателя - акцентирует Иван Ус.

Эксперт объяснил, почему на самом деле выросли цены на дизельное топливо

Несколько иного мнения придерживается другой собеседник УНН – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Эксперт убежден, что нынешний рост цен на топливо не имеет такой силы, чтобы мгновенно вызвать резкое подорожание всех продуктов.

Рост цены на 3, 5, 6 гривен на топливе не так сильно будет отражаться в цене продуктов питания - говорит Марчук.

Такую тенденцию он объясняет с точки зрения структуры себестоимости. Доля затрат на топливо в разных категориях товаров разная, и для многих продуктов она не доминирующая.

По словам Марчука, более ощутимый ценовой эффект был бы в случае, если бы скачок на рынке топлива достиг 50-60%. Тогда бы потребители быстро ощутили существенное подорожание хлеба и овощей на собственных кошельках.

Вместо этого сейчас прямой эффект от подорожания бензина, газа и дизеля дополняется другим, более важным фактором давления на цены — энергетическим.

Фактор энергоносителей остается ключевым в формировании (конечной, – ред.) цены на … продукты - резюмирует заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Как погода, сезонность и спрос формируют конечную цену на продукты

Март в продовольственном сегменте часто приходится на период, когда запасы борщевого набора и других овощей хранения физически уменьшаются,

доля потерь в хранилищах растет, а себестоимость хранения (энергия, обслуживание, сортировка) растет. Все это не может не сказаться на конечной стоимости популярных продуктов для потребителя.

Кроме того, не стоит забывать и о валютном факторе. Особенно весомым он будет сейчас для импортной части продуктов, семян, средств защиты растений, упаковки и отдельных видов топлива. По данным НБУ относительно среднего официального курса за период, средний курс доллара США поднялся с 41,6271 грн в октябре 2025 до 43,1324 грн в феврале 2026; для евро — с 48,4633 грн до 51,0235 грн соответственно.

В прикладном измерении это означает, что при неизменной валютной цене импортных компонентов их гривневый эквивалент в феврале был выше, а значит в марте это давление может сохраняться в ценах на товары с импортным. составляющей или высокой зависимостью от импортных материалов.

Овощи, хлеб, молоко: какие продукты окажутся под ценовым ударом уже сейчас

Как говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в ближайший период значительно подорожают овощи, на цену которых давит сезонный фактор. Ведь после зимы предложение качественной продукции уменьшается, тогда как спрос сохраняется. На этом фоне цены получают дополнительный импульс к росту.

Овощи фактически могут подорожать еще в среднем где-то 10-12% до того момента, пока не будем видеть овощи под открытым грунтом - прогнозирует Марчук.

Также эксперт ожидает дальнейший рост цен на хлеб. Он напоминает, что рынок хлебобулочных изделий уже длительное время демонстрирует стабильное ежемесячное подорожание в пределах 1-2%. Главные причины остаются неизменными: энергоносители, логистика и расходы на оплату труда. Из-за дефицита кадров производители вынуждены поднимать зарплаты, а это тоже увеличивает себестоимость.

Что касается мяса и молочной продукции, здесь, по словам экономиста, будет действовать еще и предпраздничный спрос. После поста и накануне Пасхи этот сегмент традиционно реагирует повышением цен. Марчук оценивает возможный рост в пределах 3-5%.

Почему цены на продукты растут для украинцев неравномерно

По словам эксперта Ивана Уса, который пообщался с журналистами УНН, основной фактор, который закладывает разницу в конечных ценах товаров как на полках супермаркетов, так и на витринах маленьких магазинов, – это региональные различия.

Стоимость доставки зависит от расстояния между базами снабжения, распределительными центрами и конкретными торговыми точками. Чем длиннее и сложнее логистика, тем выше давление на цену. Поэтому в регионах, где нужно преодолевать большее расстояние для снабжения, значительно большие расходы будут перекладываться на цены.

Это означает, что подорожание может быть заметнее не только в отдаленных районах, но и там, где логистика в целом дороже или менее эффективна.

Кроме того, на формирование цен будет влиять и конкурентная среда. Если в определенном сегменте присутствует много игроков, ритейлеры чаще будут сдерживать цены за счет собственной маржи. Если же конкуренция слабее, расходы могут переноситься на покупателя быстрее.

Иван Ус прямо указывает на эту зависимость:

"Там, где есть большая конкуренция, не будут так сильно перекладывать эти расходы, тогда как в сегментах с меньшей конкуренцией возможности для повышения цен будут шире", – объясняет эксперт.

Текущая ситуация свидетельствует, что украинский продовольственный рынок входит в период точечного, но достаточно широкого ценового давления. Топливо не является единственной причиной подорожания, однако оно усиливает уже имеющиеся проблемы - дорогую энергетику, сезонное сокращение предложения, давление на логистику и расходы на персонал.

Для потребителя это означает, что резкого одномоментного скачка всех цен может и не быть, но отдельные категории продуктов будут дорожать и дальше. Наиболее уязвимыми остаются овощи, хлеб, а также часть мясной и молочной продукции. Для рынка же ключевым вопросом будет не только уровень затрат, но и способность торговых сетей удержать баланс между рентабельностью и конкуренцией.

Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание