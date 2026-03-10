$43.730.0850.540.36
ukenru
08:20 • 1844 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 25009 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 66641 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 39468 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 46142 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 49639 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 30015 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 66122 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33591 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49287 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти9 марта, 22:56 • 50051 просмотра
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 14833 просмотра
Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть10 марта, 00:43 • 6506 просмотра
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным10 марта, 01:18 • 10652 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным06:25 • 13896 просмотра
публикации
Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция08:20 • 1826 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 53403 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 58285 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 66116 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 61273 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Покровск
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 17109 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 23982 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 24112 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 25207 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 28372 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Дипломатка
Социальная сеть

Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция

Киев • УНН

 • 1812 просмотра

Инфекция передается через воду и грязные руки, вызывая сыпь, диарею или диабет. Специфического лечения и вакцин против вируса не существует.

Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция

Вирус Коксаки в народе называют "рука-нога-рот" из-за специфических высыпаний, которые появляются именно на этих участках тела и зудят. Чаще всего такая инфекция поражает именно детей и передается через загрязненную воду, продукты, грязные руки, а иногда даже во время купания в водоемах. Обычно болезнь проявляется легко, однако в некоторых случаях она может вызывать серьезные осложнения. Подробнее о том, чем опасен вирус Коксаки и что о нем должен знать каждый, рассказала журналистке УНН вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Детали

По словам вирусолога, вирус Коксаки достаточно распространен и имеет ряд особенностей, которые усложняют борьбу с ним. А заражаются вирусом чаще всего именно дети, потому что их иммунная система еще формируется.

Это вирус, который относится к большой группе энтеровирусов. Он устойчив в окружающей среде и является безоболочечным. Чаще всего он вызывает такие заболевания, как диарея. Но это не самое страшное, что может быть

- объясняет Алла Мироненко.

Врач добавляет, что одним из характерных симптомов могут быть специфические высыпания. Именно по этим проявлениям врачи иногда могут заподозрить инфекцию.

Специфическими проявлениями заболевания являются высыпания - характерные высыпания на ногах или на теле. Они могут быть геморрагическими, то есть с кровоизлияниями. Это один из симптомов, который может натолкнуть врача на мысль о вирусе Коксаки

- говорит доктор медицинских наук.

Однако опасность вируса не ограничивается только кожными проявлениями или расстройствами пищеварения. В некоторых случаях инфекция может вызвать серьезные осложнения. В частности, речь идет о воспалительных процессах в нервной системе.

Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии06.02.24, 06:15 • 24970 просмотров

Он может вызывать так называемые серозные менингиты. Это не бактериальные менингиты с гноем, а именно серозные. Часто заражение происходит, когда дети купаются в открытых водоемах, которые могут быть загрязнены сточными водами

- отмечает вирусолог.

Алла Мироненко говорит, что опасным может быть даже попадание воды в нос во время ныряния в водоемах, и из-за особенностей строения носовых ходов вирус иногда способен даже проникать в мозговые оболочки. Именно поэтому врачи советуют внимательно относиться к местам купания детей.

Попадание воды в нос может привести к тому, что вирусы проникают через решетчатую пластинку в мозговые оболочки. Там уже может развиться серьезное заболевание. Обычно оно лечится и часто проходит без последствий, но такие случаи случаются

- объясняет Алла Мироненко.

Еще одной угрозой являются возможные поражения сердца или других органов. Хотя такие случаи встречаются редко, врачи предупреждают, что инфекция может иметь серьезные последствия. Именно поэтому важно своевременно обращаться к медикам.

Вирус Коксаки может вызывать миокардиты и эндокардиты, то есть поражения оболочек сердца. В случае воспаления эндокарда могут возникать тромбы, и человек может погибнуть. Также может поражаться поджелудочная железа, что иногда приводит к развитию диабета первого типа

- говорит доктор медицинских наук.

А вот выявить инфекцию лабораторно бывает непросто, говорит вирусолог. Причина в том, что энтеровирусов существует очень много, и стандартные тесты не всегда способны определить конкретный тип. Поэтому врачи часто ориентируются прежде всего на симптомы.

Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины30.01.26, 15:54 • 27399 просмотров

Энтеровирусов очень много - их более сотни. ПЦР-системы создают на основе наиболее распространенных вариантов, поэтому редкие типы могут не определяться. Полное вирусологическое исследование с выделением вируса и его секвенированием может занять до полугода

- объясняет Алла Мироненко.

Из-за сложности диагностики специфического лечения также не существует. Терапия, как правило, направлена на облегчение симптомов и поддержание организма.

Нет ни вакцинации против этого вируса, ни специфического лечения. То есть нет препарата, который можно ввести и он сразу подействует. Поэтому лечение, как правило, симптоматическое, а детей часто госпитализируют, чтобы контролировать состояние и предотвратить осложнения

 - отмечает вирусолог.

Лучший способ уберечься от инфекции - соблюдать базовые правила гигиены, утверждает Алла Мироненко.

Нужно соблюдать санитарно-гигиенические нормы и думать о том, что мы употребляем в пищу. И, конечно, мыть руки, потому что через грязные руки можно заразиться очень многими инфекциями

 - подытоживает Алла Мироненко.

Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ24.02.26, 18:08 • 19867 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЗдоровьепубликации