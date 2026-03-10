Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция

Вирус Коксаки в народе называют "рука-нога-рот" из-за специфических высыпаний, которые появляются именно на этих участках тела и зудят. Чаще всего такая инфекция поражает именно детей и передается через загрязненную воду, продукты, грязные руки, а иногда даже во время купания в водоемах. Обычно болезнь проявляется легко, однако в некоторых случаях она может вызывать серьезные осложнения. Подробнее о том, чем опасен вирус Коксаки и что о нем должен знать каждый, рассказала журналистке УНН вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Детали

По словам вирусолога, вирус Коксаки достаточно распространен и имеет ряд особенностей, которые усложняют борьбу с ним. А заражаются вирусом чаще всего именно дети, потому что их иммунная система еще формируется.

Это вирус, который относится к большой группе энтеровирусов. Он устойчив в окружающей среде и является безоболочечным. Чаще всего он вызывает такие заболевания, как диарея. Но это не самое страшное, что может быть - объясняет Алла Мироненко.

Врач добавляет, что одним из характерных симптомов могут быть специфические высыпания. Именно по этим проявлениям врачи иногда могут заподозрить инфекцию.

Специфическими проявлениями заболевания являются высыпания - характерные высыпания на ногах или на теле. Они могут быть геморрагическими, то есть с кровоизлияниями. Это один из симптомов, который может натолкнуть врача на мысль о вирусе Коксаки - говорит доктор медицинских наук.

Однако опасность вируса не ограничивается только кожными проявлениями или расстройствами пищеварения. В некоторых случаях инфекция может вызвать серьезные осложнения. В частности, речь идет о воспалительных процессах в нервной системе.

Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии

Он может вызывать так называемые серозные менингиты. Это не бактериальные менингиты с гноем, а именно серозные. Часто заражение происходит, когда дети купаются в открытых водоемах, которые могут быть загрязнены сточными водами - отмечает вирусолог.

Алла Мироненко говорит, что опасным может быть даже попадание воды в нос во время ныряния в водоемах, и из-за особенностей строения носовых ходов вирус иногда способен даже проникать в мозговые оболочки. Именно поэтому врачи советуют внимательно относиться к местам купания детей.

Попадание воды в нос может привести к тому, что вирусы проникают через решетчатую пластинку в мозговые оболочки. Там уже может развиться серьезное заболевание. Обычно оно лечится и часто проходит без последствий, но такие случаи случаются - объясняет Алла Мироненко.

Еще одной угрозой являются возможные поражения сердца или других органов. Хотя такие случаи встречаются редко, врачи предупреждают, что инфекция может иметь серьезные последствия. Именно поэтому важно своевременно обращаться к медикам.

Вирус Коксаки может вызывать миокардиты и эндокардиты, то есть поражения оболочек сердца. В случае воспаления эндокарда могут возникать тромбы, и человек может погибнуть. Также может поражаться поджелудочная железа, что иногда приводит к развитию диабета первого типа - говорит доктор медицинских наук.

А вот выявить инфекцию лабораторно бывает непросто, говорит вирусолог. Причина в том, что энтеровирусов существует очень много, и стандартные тесты не всегда способны определить конкретный тип. Поэтому врачи часто ориентируются прежде всего на симптомы.

Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины

Энтеровирусов очень много - их более сотни. ПЦР-системы создают на основе наиболее распространенных вариантов, поэтому редкие типы могут не определяться. Полное вирусологическое исследование с выделением вируса и его секвенированием может занять до полугода - объясняет Алла Мироненко.

Из-за сложности диагностики специфического лечения также не существует. Терапия, как правило, направлена на облегчение симптомов и поддержание организма.

Нет ни вакцинации против этого вируса, ни специфического лечения. То есть нет препарата, который можно ввести и он сразу подействует. Поэтому лечение, как правило, симптоматическое, а детей часто госпитализируют, чтобы контролировать состояние и предотвратить осложнения - отмечает вирусолог.

Лучший способ уберечься от инфекции - соблюдать базовые правила гигиены, утверждает Алла Мироненко.

Нужно соблюдать санитарно-гигиенические нормы и думать о том, что мы употребляем в пищу. И, конечно, мыть руки, потому что через грязные руки можно заразиться очень многими инфекциями - подытоживает Алла Мироненко.

Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ