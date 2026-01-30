Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины

В странах Юго-Восточной Азии снова фиксируют вспышки вируса Нипах – опасной инфекции с высокой летальностью. Подробнее о том, что это за вирус, как он передается и стоит ли опасаться его распространения в Европе, в частности, в Украине рассказала журналистке УНН Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская и врач-инфекционист Игорь Марков.

В ряде стран Азии усиливают противоэпидемические меры из-за новых случаев заражения вирусом Нипах. Очагом вспышки стала частная больница в индийском штате Западная Бенгалия, где зафиксировано по меньшей мере пять подтвержденных случаев инфекции. На фоне этой ситуации Таиланд и Тайвань уже отреагировали, введя дополнительный санитарный контроль. Сейчас обсуждают повышение статуса вируса как серьезной угрозы для общественного здоровья.

В то же время вирус Нипах не является новым для медицины, говорит профессор Ольга Голубовская. Его изучают более 25 лет, а первая масштабная вспышка зафиксирована в конце 1990-х годов в Малайзии. С тех пор случаи заболевания периодически регистрируют в странах Азии, в частности в Индии. Инфекция привлекает внимание медиков из-за тяжелого течения и высокого уровня смертности.

Это вирус, который известен с 1999 года, когда произошла первая большая вспышечная волна в Малайзии. Заболевание сопровождалось очень высокой летальностью до 85%. С тех пор в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Тихоокеанского региона практически ежегодно фиксируют вспышки этой инфекции - рассказала врач-инфекционист.

Источником такого вируса являются летучие мыши, говорит профессор. Они сами не болеют, но могут передавать инфекцию животным, а уже от них может заразиться и человек.

Резервуаром вируса являются летучие мыши. Они не болеют, но передают инфекцию домашним животным, чаще всего свиньям. Человек заражается при тесном контакте с животными. Далее вирус может передаваться от человека к человеку, но только контактным путем, как в случае с вирусом Эбола - пояснила профессор.

По словам эксперта, вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем, как грипп или COVID-19. Именно это сейчас сдерживает его массовое распространение.

Этот вирус не имеет такой выраженной передачи, как грипп или коронавирус. Если бы он легко передавался по воздуху, жители тех регионов давно бы массово погибли. Наибольшие риски - в фермерских хозяйствах и в больницах, где возможно заражение медицинских работников - отметила Голубовская.

Если говорить о проявлениях инфекции, то они могут быть разными: от бессимптомного течения до тяжелых поражений нервной системы. Кстати, именно поражение головного мозга становится причиной смерти от такой болезни.

Возможны легкие или даже бессимптомные формы, и именно такие люди являются наиболее опасными. Но в тяжелых случаях развиваются менингиты и менингоэнцефалиты. Даже после выздоровления человек может умереть из-за осложнений, такие случаи описывались даже через 14 месяцев после начала болезни - отмечает врач-инфекционист.

Кроме того, сейчас в поле внимания медиков находится также и вопрос возможного распространения вируса в Европе, в частности в Великобритании, потому что именно туда путешествует много людей из региона Азии, где есть случаи заражения. Однако эксперт подчеркивает: оснований говорить о вспышке в Европе пока нет.

Я не думаю, что в Великобритании может произойти вспышка, потому что основной источник вируса - это летучие мыши, которые проживают в тех регионах. Они передают вирус животным, а уже потом от животного заражается человек - когда ухаживают, кормят или гладят животных, вирус может остаться на руках или на предметах быта. И даже если будет завезен единичный случай, то интенсивной передачи от человека к человеку нет - подчеркнула профессор.

Отдельное внимание вызывают и слухи о возможном заражении вирусом через фрукты, в частности через манго. Врач-инфекционист Игорь Марков говорит, что в стране, где сейчас возникла вспышка - такой путь заражения теоретически возможен.

Не имеет значения, фрукты это или овощи. Речь идет о плодах, которые были надгрызены летучими мышами - естественным резервуаром вируса. После этого фрукт падает, и люди могли его съесть, в том числе и манго, ведь это очень вкусный и популярный в тех краях фрукт. В таком случае, также, могло произойти заражение от животного к человеку, и на этом цепь передачи обрывается - пояснил Марков.

А также, врач подчеркивает, что для стран вне региона вспышки такие случаи не представляют угрозы, потому что импортированные фрукты проходят логистический путь, во время которого вирус не сохраняется. Поэтому риск заражения через продукты в Украине практически отсутствует.

До наших регионов этот вирус в таком виде просто не доходит. Даже если говорить теоретически, путь передачи через фрукты возможен только там, где есть природный резервуар - летучие мыши. Для Украины и Европы это не актуально и не может быть источником вспышки - добавил Игорь Марков.

Поэтому, сейчас, по словам экспертов, вирус Нипах не представляет непосредственной угрозы для нашей страны. В то же время врачи подчеркнули, что людям, путешествующим в Азию, стоит знать об эпидемической ситуации и обязательно сообщать врачам о недавних поездках в случае любого ухудшения самочувствия.

