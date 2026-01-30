$42.850.08
Эксклюзив
13:54 • 16 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 3730 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 9570 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12750 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 19022 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27891 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34088 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40747 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64037 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47638 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69059 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54787 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57173 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Азии фиксируют вспышки вируса Нипах с высокой летальностью. Эксперты отмечают, что вирус передается от летучих мышей к животным, а затем к человеку контактным путем.

Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины

В странах Юго-Восточной Азии снова фиксируют вспышки вируса Нипах – опасной инфекции с высокой летальностью. Подробнее о том, что это за вирус, как он передается и стоит ли опасаться его распространения в Европе, в частности, в Украине рассказала журналистке УНН Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская и врач-инфекционист Игорь Марков.

В ряде стран Азии усиливают противоэпидемические меры из-за новых случаев заражения вирусом Нипах. Очагом вспышки стала частная больница в индийском штате Западная Бенгалия, где зафиксировано по меньшей мере пять подтвержденных случаев инфекции. На фоне этой ситуации Таиланд и Тайвань уже отреагировали, введя дополнительный санитарный контроль. Сейчас обсуждают повышение статуса вируса как серьезной угрозы для общественного здоровья.

В то же время вирус Нипах не является новым для медицины, говорит профессор Ольга Голубовская. Его изучают более 25 лет, а первая масштабная вспышка зафиксирована в конце 1990-х годов в Малайзии. С тех пор случаи заболевания периодически регистрируют в странах Азии, в частности в Индии. Инфекция привлекает внимание медиков из-за тяжелого течения и высокого уровня смертности.

Это вирус, который известен с 1999 года, когда произошла первая большая вспышечная волна в Малайзии. Заболевание сопровождалось очень высокой летальностью до 85%. С тех пор в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Тихоокеанского региона практически ежегодно фиксируют вспышки этой инфекции

- рассказала врач-инфекционист.

Источником такого вируса являются летучие мыши, говорит профессор. Они сами не болеют, но могут передавать инфекцию животным, а уже от них может заразиться и человек.

Резервуаром вируса являются летучие мыши. Они не болеют, но передают инфекцию домашним животным, чаще всего свиньям. Человек заражается при тесном контакте с животными. Далее вирус может передаваться от человека к человеку, но только контактным путем, как в случае с вирусом Эбола

- пояснила профессор.

По словам эксперта, вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем, как грипп или COVID-19. Именно это сейчас сдерживает его массовое распространение.

Этот вирус не имеет такой выраженной передачи, как грипп или коронавирус. Если бы он легко передавался по воздуху, жители тех регионов давно бы массово погибли. Наибольшие риски - в фермерских хозяйствах и в больницах, где возможно заражение медицинских работников

- отметила Голубовская.

Если говорить о проявлениях инфекции, то они могут быть разными: от бессимптомного течения до тяжелых поражений нервной системы. Кстати, именно поражение головного мозга становится причиной смерти от такой болезни. 

Возможны легкие или даже бессимптомные формы, и именно такие люди являются наиболее опасными. Но в тяжелых случаях развиваются менингиты и менингоэнцефалиты. Даже после выздоровления человек может умереть из-за осложнений, такие случаи описывались даже через 14 месяцев после начала болезни

- отмечает врач-инфекционист.

Кроме того, сейчас в поле внимания медиков находится также и вопрос возможного распространения вируса в Европе, в частности в Великобритании, потому что именно туда путешествует много людей из региона Азии, где есть случаи заражения. Однако эксперт подчеркивает: оснований говорить о вспышке в Европе пока нет.

Я не думаю, что в Великобритании может произойти вспышка, потому что основной источник вируса - это летучие мыши, которые проживают в тех регионах. Они передают вирус животным, а уже потом от животного заражается человек - когда ухаживают, кормят или гладят животных, вирус может остаться на руках или на предметах быта. И даже если будет завезен единичный случай, то интенсивной передачи от человека к человеку нет

- подчеркнула профессор.

Отдельное внимание вызывают и слухи о возможном заражении вирусом через фрукты, в частности через манго. Врач-инфекционист Игорь Марков говорит, что в стране, где сейчас возникла вспышка - такой путь заражения теоретически возможен.

Не имеет значения, фрукты это или овощи. Речь идет о плодах, которые были надгрызены летучими мышами - естественным резервуаром вируса. После этого фрукт падает, и люди могли его съесть, в том числе и манго, ведь это очень вкусный и популярный в тех краях фрукт. В таком случае, также, могло произойти заражение от животного к человеку, и на этом цепь передачи обрывается

- пояснил Марков.

А также, врач подчеркивает, что для стран вне региона вспышки такие случаи не представляют угрозы, потому что импортированные фрукты проходят логистический путь, во время которого вирус не сохраняется. Поэтому риск заражения через продукты в Украине практически отсутствует.

До наших регионов этот вирус в таком виде просто не доходит. Даже если говорить теоретически, путь передачи через фрукты возможен только там, где есть природный резервуар - летучие мыши. Для Украины и Европы это не актуально и не может быть источником вспышки

- добавил Игорь Марков.

Поэтому, сейчас, по словам экспертов, вирус Нипах не представляет непосредственной угрозы для нашей страны. В то же время врачи подчеркнули, что людям, путешествующим в Азию, стоит знать об эпидемической ситуации и обязательно сообщать врачам о недавних поездках в случае любого ухудшения самочувствия.

Из-за нового вируса, передающегося от летучих мышей и свиней, в странах Азии вводят усиленный санитарный контроль26.01.26, 15:39 • 4738 просмотров

Алла Киосак

ЗдоровьеНовости Мира
Животные
Малайзия
Таиланд
Индия
Азия
Тайвань
Великобритания
Европа
Украина