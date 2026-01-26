Через новий вірус, який передається від кажанів та свиней, у країнах Азії запроваджують посилений санітарний контроль

$43.140.03
Ексклюзив
12:45 • 3702 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 9218 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 16123 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 15515 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 32236 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 18349 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 32694 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22273 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27321 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 37025 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 16091 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 32206 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 22147 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 32674 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 110677 перегляди
Через новий вірус, який передається від кажанів та свиней, у країнах Азії запроваджують посилений санітарний контроль

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Низка азійських країн, включаючи Таїланд, Непал і Тайвань, запроваджують медичний скринінг для авіапасажирів через спалах вірусу Ніпах в Індії. Вірус передається від кажанів та свиней, а також між людьми, викликаючи важкі ускладнення.

Через новий вірус, який передається від кажанів та свиней, у країнах Азії запроваджують посилений санітарний контроль

Низка азійських держав, зокрема Таїланд, Непал та Тайвань, терміново повернули заходи медичного скринінгу для авіапасажирів за зразком пандемії Covid-19. Причиною став спалах смертельно небезпечного вірусу Ніпах у штаті Західна Бенгалія (Індія), де хворобу виявили у персоналу однієї з лікарень, що змусило понад сотню людей піти на карантин. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Вірус Ніпах передається людині від інфікованих кажанів та свиней, а також через тісний контакт між людьми, викликаючи важкі ускладнення. Через підтверджені випадки захворювання серед медиків у Колкаті, аеропорти Таїланда – Суварнабхумі, Дон Мианг та Пхукет – розпочали ретельний моніторинг пасажирів на наявність лихоманки. Мандрівникам із зони ризику видають спеціальні картки з інструкціями, а осіб із симптомами негайно переводять до карантинних центрів.

Сезон грипу виглядає похмурим на тлі появи H3N2 з мутаціями - ЗМІ14.11.25, 09:16 • 3803 перегляди

Департамент контролю та профілактики захворювань Таїланду починає з 25 січня перевіряти мандрівників із Західної Бенгалії (Індія) в аеропортах Суварнабхумі та Дон Мианг через спалах вірусу Ніпах. Представники охорони здоров’я впроваджують суворі заходи, оскільки пасажири демонструють чудову співпрацю на контрольно-пропускних пунктах

– заявив уряд Таїланду.

Попри те, що в самому королівстві випадків ще не зафіксовано, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул наголосив на необхідності підтримання найвищого рівня спостереження.

Санітарна безпека та міжнародне авіасполучення

Особлива увага приділяється рейсам індійської авіакомпанії Indigo, яка здійснює пряме сполучення між Колкатою та Пхукетом. В аеропортах не лише перевіряють стан здоров'я людей, а й посилили графіки дезінфекції та прибирання приміщень. Фахівці зазначають, що досвід пандемії коронавірусу дозволив країнам регіону швидко розгорнути необхідну інфраструктуру для стримування нової загрози.

Посадовці охорони здоров'я Непалу та Тайваню також підтвердили готовність до введення аналогічних обмежень для всіх прибулих із постраждалого регіону. Наразі основна мета медичних служб – запобігти виходу вірусу за межі індійського штату, оскільки Ніпах має значно вищий рівень смертності порівняно з більшістю відомих вірусних інфекцій. 

Нові варіанти пташиного грипу H5N1 показали підвищену здатність інфікувати корів: чому нове відкриття важливе16.12.25, 09:43 • 3634 перегляди

Степан Гафтко

Тварини
Таїланд
Непал
Індія
Тайвань