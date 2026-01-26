Через новий вірус, який передається від кажанів та свиней, у країнах Азії запроваджують посилений санітарний контроль

Низка азійських держав, зокрема Таїланд, Непал та Тайвань, терміново повернули заходи медичного скринінгу для авіапасажирів за зразком пандемії Covid-19. Причиною став спалах смертельно небезпечного вірусу Ніпах у штаті Західна Бенгалія (Індія), де хворобу виявили у персоналу однієї з лікарень, що змусило понад сотню людей піти на карантин. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Вірус Ніпах передається людині від інфікованих кажанів та свиней, а також через тісний контакт між людьми, викликаючи важкі ускладнення. Через підтверджені випадки захворювання серед медиків у Колкаті, аеропорти Таїланда – Суварнабхумі, Дон Мианг та Пхукет – розпочали ретельний моніторинг пасажирів на наявність лихоманки. Мандрівникам із зони ризику видають спеціальні картки з інструкціями, а осіб із симптомами негайно переводять до карантинних центрів.

Сезон грипу виглядає похмурим на тлі появи H3N2 з мутаціями - ЗМІ

Департамент контролю та профілактики захворювань Таїланду починає з 25 січня перевіряти мандрівників із Західної Бенгалії (Індія) в аеропортах Суварнабхумі та Дон Мианг через спалах вірусу Ніпах. Представники охорони здоров’я впроваджують суворі заходи, оскільки пасажири демонструють чудову співпрацю на контрольно-пропускних пунктах – заявив уряд Таїланду.

Попри те, що в самому королівстві випадків ще не зафіксовано, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул наголосив на необхідності підтримання найвищого рівня спостереження.

Санітарна безпека та міжнародне авіасполучення

Особлива увага приділяється рейсам індійської авіакомпанії Indigo, яка здійснює пряме сполучення між Колкатою та Пхукетом. В аеропортах не лише перевіряють стан здоров'я людей, а й посилили графіки дезінфекції та прибирання приміщень. Фахівці зазначають, що досвід пандемії коронавірусу дозволив країнам регіону швидко розгорнути необхідну інфраструктуру для стримування нової загрози.

Посадовці охорони здоров'я Непалу та Тайваню також підтвердили готовність до введення аналогічних обмежень для всіх прибулих із постраждалого регіону. Наразі основна мета медичних служб – запобігти виходу вірусу за межі індійського штату, оскільки Ніпах має значно вищий рівень смертності порівняно з більшістю відомих вірусних інфекцій.

Нові варіанти пташиного грипу H5N1 показали підвищену здатність інфікувати корів: чому нове відкриття важливе