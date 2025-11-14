Сезон грипу виглядає похмурим на тлі появи H3N2 з мутаціями - ЗМІ

Цього року сезон грипу в Північній півкулі, схоже, буде особливо важким, попереджають органи охорони здоров'я Великої Британії, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

Похмурий прогноз обумовлений новим штамом H3N2, що з'явився влітку (наприкінці сезону в Південній півкулі) і має кілька мутацій. Цих змін недостатньо, щоб спровокувати найважчі наслідки - смертельну пандемію, але вони можуть допомогти вірусу уникнути імунної відповіді, що призведе до величезної кількості важких захворювань, які можуть створити значне навантаження на лікарні та клініки, пише видання.

У Великій Британії вірус набирає обертів. Сезон грипу в регіоні розпочався приблизно на п'ять тижнів раніше, ніж зазвичай. Згідно з останніми даними з Великої Британії, H3N2 був причиною більш ніж 90% випадків, у яких було проведено аналіз на тип вірусу грипу.

"З двох сезонних вірусів грипу А домінуючий нині циркулюючий вірус (A/H3N2) зазвичай викликає більш тяжкі захворювання, ніж A/H1N1, особливо у людей похилого віку", - заявила Антонія Хо, експерт з інфекційних захворювань з Університету Глазго.

Ранній початок сезону грипу лише посилює ситуацію, оскільки не так багато людей проходять ранню вакцинацію, додала Хо. "Як показує попередній досвід, хвилі грипу, що починаються рано, зазвичай зачіпають більшу кількість людей", - вказала вона.

У США, як вказано, основні дані по штатах, які відслідковує епідеміолог Кейтлін Ріверс, показують, що активність грипу в цілому по всій території країни залишається низькою. Однак він починає набирати обертів на півдні та в окремих штатах, таких як Гаваї, Арізона та Нью-Йорк.

Вакцинація

"Зараз не час кидатися наосліп назустріч сезону респіраторних вірусів", - заявила CIDRAP News Данута Сковронскі, керівник епідеміологічного відділу з грипу та нових респіраторних патогенів у Центрі контролю та профілактики захворювань Британської Колумбії.

Наприкінці минулого місяця Сковронські та її колеги опублікували аналіз, що показує, що штам H3N2, який розповсюджується зараз, накопичив достатньо нових мутацій (генетичних змін), щоб стати "несхожим" зі штамом H3N2, використаним як мішень для вакцинації від грипу цього року.

"Хоча невідповідні вакцини все ще можуть забезпечувати захист, посилений генетичний, антигенний та епідеміологічний (наприклад, ефективність вакцини) моніторинг є необхідним для оцінки ризиків та реагування", – підсумували Сковронські та її колеги.

Раніше цього тижня Агентство з охорони здоров’я Великої Британії опублікувало попереднє дослідження, в якому було встановлено, що, незважаючи на невідповідність, цьогорічна вакцина все ще, здається, забезпечує важливий захист. Дослідження показало, що невдовзі після вакцинації вакцина забезпечила від 70 до 75 відсотків захисту від госпіталізації у дітей віком від 2 до 17 років та від 30 до 40 відсотків захисту від госпіталізації у дорослих. Ці рівні захисту знаходяться в межах типового діапазону для вакцин проти грипу, але вони частіше спостерігаються в кінці сезону, коли захист від вакцини дещо зменшився, а не на початку сезону, невдовзі після вакцинації.

Тим не менш, офіційні особи назвали результати "обнадійливими". Вони відзначили високі показники серед дітей, які, як можуть підтвердити батьки, мають здатність бути "суперрозповсюджувачами".

"Висока ефективність вакцини у дітей підтверджує необхідність вакцинації всіх відповідних молодих людей", - сказав Джеймі Лопес Бернал, консультант-епідеміолог з імунізації в UKHSA. - Чим більше дітей захищено, тим краще для запобігання поширенню грипу".

"Суть у тому, що цього року, схоже, на нас чекає дуже важкий сезон грипу, і найкраще, що ми всі можемо зробити зараз для вирішення цієї проблеми, — це пройти вакцинацію", - заявив Адам Фінн, професор педіатрії Брістольського університету.

