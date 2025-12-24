Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко

$42.100.05
23 грудня, 15:52 • 17657 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 33876 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 42892 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 51416 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 35333 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 40807 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20812 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18726 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24236 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39647 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Популярнi новини
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 11693 перегляди
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 6328 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 14196 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 9434 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 10405 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 15:15 • 42892 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 28753 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 51416 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 40807 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:35 • 97772 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 880 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 26800 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 25035 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 28452 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 30453 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення. Це дані грудневого опитування "Левада-Центру", на які посилається начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко

Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%. Це є найнижчим показником з моменту початку повномасштабного вторгнення, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

Начальник ЦПД посилається на результати грудневого опитування "Левада-Центру", який у росії внесений до реєстру "іноагентів".

Фактично навколо путіна лишилося ядро нацистів, які хочуть далі воювати, частина з яких або самі заробляють, або мають близьких, що збагачуються на війні

 - йдеться в дописі.

Додатково

При цьому, за даними того ж "Левада-центру", на початку 2025 року кількість росіян, які підтримують агресію проти України, становила 78%. Водночас понад 60% опитаних виступали за перехід до мирних переговорів (за умовами рф - ред), ще понад 80-90% опитаних росіян старшого віку вірять пропаганді з телебачення і підтримують дії російського диктатора володимира путіна.

Як повідомляють російські соціологи, у 2022 році повномасштабне вторгнення підтримали понад 74% росіян. Ці ж люди покладали і покладають відповідальність за початок агресії не на свою державу, а на Україну, країни ЄС і НАТО та США.

І хоча в період з 2022 року відбувались певні "косметичні" зміни настроїв росіян, загальна маса населення країни-агресора виступає за продовження війни не лише з Україною, а й з іншими державами.

Нагадаємо

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, абсолютна більшість громадян України (понад 90%) негативно ставляться до російської федерації і її громадян.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Київський міжнародний інститут соціології
НАТО
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна