Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко
Київ • УНН
Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення. Це дані грудневого опитування "Левада-Центру", на які посилається начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Деталі
Начальник ЦПД посилається на результати грудневого опитування "Левада-Центру", який у росії внесений до реєстру "іноагентів".
Фактично навколо путіна лишилося ядро нацистів, які хочуть далі воювати, частина з яких або самі заробляють, або мають близьких, що збагачуються на війні
Додатково
При цьому, за даними того ж "Левада-центру", на початку 2025 року кількість росіян, які підтримують агресію проти України, становила 78%. Водночас понад 60% опитаних виступали за перехід до мирних переговорів (за умовами рф - ред), ще понад 80-90% опитаних росіян старшого віку вірять пропаганді з телебачення і підтримують дії російського диктатора володимира путіна.
Як повідомляють російські соціологи, у 2022 році повномасштабне вторгнення підтримали понад 74% росіян. Ці ж люди покладали і покладають відповідальність за початок агресії не на свою державу, а на Україну, країни ЄС і НАТО та США.
І хоча в період з 2022 року відбувались певні "косметичні" зміни настроїв росіян, загальна маса населення країни-агресора виступає за продовження війни не лише з Україною, а й з іншими державами.
Нагадаємо
За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, абсолютна більшість громадян України (понад 90%) негативно ставляться до російської федерації і її громадян.