Понад 90% українців негативно ставляться до росії та її громадян - опитування КМІС

Абсолютна більшість громадян України (понад 90%) негативно ставляться до російської федерації і її громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування проводилось в період з 2 по 14 вересня поточного року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1023 респонденти віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду України областях.

За результатами опитування, більшість населення України - від 92% на Заході до 80% на Сході – негативно ставляться до росіян. Частка тих, хто ставиться добре, варіює від лише 3-4% на Заході, у Центрі і на Півдні до 9% на Сході.

8% українців, згідно опитування, добре ставляться до росіян, які проживають у державі-агресорі, тоді як 85% висловили негативне ставлення.

Станом на вересень 2025 року абсолютна більшість українців у всіх регіонах - від 91% на Заході до 73% на Сході - погано ставляться до росіян – жителів рф.

За шкалою соціальної дистанції Богардуса середнє значення ставлення українців до росіян становить 6,5 з 7 можливих балів – це означає максимальну дистанцію. При цьому 82% опитаних заявили, що росіян не слід впускати до України.

Водночас заступник директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що українців, незалежно від регіону проживання та мови повсякденного спілкування, об’єднує консолідована позиція щодо росіян. Він закликав українських політиків, журналістів та громадських діячів використовувати цей об’єднавчий потенціал для зміцнення національної єдності.

Також він закликав західних партнерів України не плутати російську мову з російською ідентичністю.

І українськомовний житель Заходу, і російськомовний житель Сходу - усі ми українці. російськомовні українці - це патріоти, які не бажають жити в росії. Тому прикриватися фактом використання російської мови для виправдання територіальних втрат - хибна політика