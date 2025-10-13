$41.600.10
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1474 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3558 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8468 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11128 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14838 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11559 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13366 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26118 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 24984 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Більшість поляків вірять у захист США у разі нападу рф - результати опитування

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Понад 63% поляків переконані, що США захистять їх від російської агресії. Лише чверть опитаних сумніваються у готовності американських союзників прийти на допомогу.

Більшість поляків вірять у захист США у разі нападу рф - результати опитування

Більшість поляків впевнені, що США захистять їх у разі нападу росії, свідчать результати нового опитування. Лише чверть респондентів сумнівається у готовності американських союзників прийти на допомогу. Про це йдеться у матеріалі Gazeta Prawna, пише УНН.

Деталі

Згідно з результатами опитування, 63,8% поляків вважають, що у випадку збройного нападу росії на Польщу американські війська стануть на їхній захист. Кожен четвертий (25,8%) не розраховує на військову підтримку з-за кордону і демонструє значно більший скепсис.

російські спецслужби поширюють фейк про підготовку "нападу України" на Польщу10.10.25, 19:55 • 4785 переглядiв

Дослідження, проведене Університетом соціальних і гуманітарних наук та CBOS для видання DGP, показало, що висока довіра поляків до США ґрунтується на багаторічному політичному консенсусі: всі основні політичні сили в Польщі погоджувалися щодо важливості ролі Вашингтона у забезпеченні безпеки країни. 

Тому, незалежно від політичних уподобань, громадяни бачать США як союзника 

– зазначають дослідники.

Опитування також засвідчило, що найбільшу довіру до американських союзницьких зобов’язань висловлюють праві політичні групи (71,4%) та молодь: серед двох наймолодших вікових категорій позитивні відповіді перевищують 70%.

Європарламент закликав до відповіді ЄС на російські порушення і гібридну війну: включно зі знищенням повітряних загроз09.10.25, 14:48 • 3081 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща