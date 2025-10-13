Більшість поляків вірять у захист США у разі нападу рф - результати опитування
Понад 63% поляків переконані, що США захистять їх від російської агресії. Лише чверть опитаних сумніваються у готовності американських союзників прийти на допомогу.
Більшість поляків впевнені, що США захистять їх у разі нападу росії, свідчать результати нового опитування. Лише чверть респондентів сумнівається у готовності американських союзників прийти на допомогу. Про це йдеться у матеріалі Gazeta Prawna, пише УНН.
Згідно з результатами опитування, 63,8% поляків вважають, що у випадку збройного нападу росії на Польщу американські війська стануть на їхній захист. Кожен четвертий (25,8%) не розраховує на військову підтримку з-за кордону і демонструє значно більший скепсис.
Дослідження, проведене Університетом соціальних і гуманітарних наук та CBOS для видання DGP, показало, що висока довіра поляків до США ґрунтується на багаторічному політичному консенсусі: всі основні політичні сили в Польщі погоджувалися щодо важливості ролі Вашингтона у забезпеченні безпеки країни.
Тому, незалежно від політичних уподобань, громадяни бачать США як союзника
Опитування також засвідчило, що найбільшу довіру до американських союзницьких зобов’язань висловлюють праві політичні групи (71,4%) та молодь: серед двох наймолодших вікових категорій позитивні відповіді перевищують 70%.
