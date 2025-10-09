Європарламент закликав до відповіді ЄС на російські порушення і гібридну війну: включно зі знищенням повітряних загроз

Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою єдиної відповіді ЄС на російські порушення та загрози гібридної війни, де засуджує порушення повітряного простору ЄС та втручання у інфраструктуру ЄС, вимагає скоординованих та пропорційних дій, включаючи знищення повітряних загроз, закликає до єдиної оборони ЄС та НАТО, санкцій щодо росії, прогресу щодо Європейського оборонного союзу та співпраці з Україною, повідомили у євроінституції у четвер, пише УНН.

Резолюцію було ухвалено 469 голосами "за", при 97 "проти" і 38 тих, хто утримався.

Протидія російським провокаціям

У резолюції, ухваленій у четвер, депутати Європарламенту рішуче засуджують "безрозсудні та ескалаційні дії" росії щодо порушення повітряного простору держав-членів ЄС та НАТО: Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Вони також засуджують навмисні вторгнення безпілотників, спрямовані на критично важливі об'єкти інфраструктури Данії, Швеції та Норвегії. За словами депутатів Європарламенту, вони є частиною "систематичної військової та гібридної війни та провокацій росії проти ЄС" та його держав-членів. росія несе повну та беззаперечну відповідальність за дії у повітряному просторі Польщі, Естонії та Румунії, зазначили європарламентарі.

"Заохочуючи будь-які ініціативи, що дозволяють ЄС та його державам-членам вживати "скоординованих, єдиних і пропорційних заходів проти будь-яких порушень їх повітряного простору, включаючи збивання повітряних загроз", депутати Європарламенту вітають концепцію "стіни дронів" ЄС та ініціативи "Східний вартовий" (Eastern Flank Watch), водночас підкреслюючи необхідність забезпечення всебічного охоплення всіх держав-членів, які стикаються з прямими викликами безпеці вздовж його південного флангу", - ідеться у повідомленні.

Євродепутати вважають, що масштаби диверсійної та гібридної діяльності росії проти ЄС рівносильні "спонсорованому державою тероризму", навіть якщо вони не досягають порогу збройного нападу.

ЄС має виявити рішучість

"ЄС повинен продемонструвати рішучість і дати зрозуміти, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з заходами у відповідь", ідеться в резолюції. Депутати Європарламенту також закликають Раду ЄС та Єврокомісію підвищити ефективність та вплив санкцій щодо росії, щоб остаточно підірвати здатність країни продовжувати вести жорстоку агресивну війну проти України. Каральні заходи, як вказано, мають поширюватися на всі держави, які сприяють діям росії, такі як білорусь, Іран та Північна Корея. Депутати Європарламенту також виступають за введення санкцій проти китайських підприємств, які постачають товари подвійного призначення та військову продукцію, необхідну для виробництва безпілотників та ракет.

Сильна європейська опора НАТО

Закликаючи до посилення координації, єдності та солідарності між державами-членами, інституціями ЄС та структурами НАТО, депутати Європарламенту наполягають на невідкладній необхідності створення справжнього Європейського оборонного союзу (European Defence Union), розвиваючи та розширюючи існуючі рамки, такі як "Біла книга" щодо європейської оборони і готовності до 2030 року (White Paper for European Defence and Readiness 2030). "Цей прогрес має супроводжуватися адекватним фінансуванням у межах поточного та наступного багаторічного бюджету (MFF), наголошуючи на необхідності посилення цивільно-військової координації дій у повітряному просторі; а також більш ефективного оснащення поліцейських сил та цивільної влади засобами виявлення та захисту від безпілотників". Європарламент також закликав ЄС та його держави-члени оснастити органи влади відповідними засобами боротьби з безпілотниками на критично важливих об'єктах інфраструктури, таких як аеропорти та електростанції.

Вивчення досвіду України

Резолюція закликає до суттєвого розширення оборонної співпраці з Україною, зокрема в галузі безпілотних технологій та заходів протидії їм, включаючи зміцнення промислової співпраці. Вона також закликає законодавців оперативно завершити розробку законодавства про Європейську оборонно-промислову програму (EDIP). Це, як вказано, слід використовувати разом з інструментом SAFE (Security Action for Europe) для виділення фінансових ресурсів на вивчення досвіду України та підтримку України у боротьбі з безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

