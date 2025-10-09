Європарламент закликав до відповіді ЄС на російські порушення і гібридну війну: включно зі знищенням повітряних загроз

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Ексклюзив
11:29 • 5112 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 19568 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 23933 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 16816 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 17218 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 27210 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 15822 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15392 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16708 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26642 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
96%
745мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії сьогодні зустрінеться з Трампом: говоритимуть про війну в Україні9 жовтня, 03:13 • 7404 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 13518 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 17911 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів9 жовтня, 06:16 • 12643 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 16098 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 5250 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 19568 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 23933 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 27210 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 62292 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Чернігівська область
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 5220 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 5316 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 27610 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 44887 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 58760 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Європарламент закликав до відповіді ЄС на російські порушення і гібридну війну: включно зі знищенням повітряних загроз

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію, що засуджує порушення Росією повітряного простору ЄС та втручання в інфраструктуру, вимагаючи скоординованих дій та санкцій. Резолюція закликає до створення Європейського оборонного союзу та співпраці з Україною.

Європарламент закликав до відповіді ЄС на російські порушення і гібридну війну: включно зі знищенням повітряних загроз

Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою єдиної відповіді ЄС на російські порушення та загрози гібридної війни, де засуджує порушення повітряного простору ЄС та втручання у інфраструктуру ЄС, вимагає скоординованих та пропорційних дій, включаючи знищення повітряних загроз, закликає до єдиної оборони ЄС та НАТО, санкцій щодо росії, прогресу щодо Європейського оборонного союзу та співпраці з Україною, повідомили у євроінституції у четвер, пише УНН.

Резолюцію було ухвалено 469 голосами "за", при 97 "проти" і 38 тих, хто утримався.

Протидія російським провокаціям

У резолюції, ухваленій у четвер, депутати Європарламенту рішуче засуджують "безрозсудні та ескалаційні дії" росії щодо порушення повітряного простору держав-членів ЄС та НАТО: Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Вони також засуджують навмисні вторгнення безпілотників, спрямовані на критично важливі об'єкти інфраструктури Данії, Швеції та Норвегії. За словами депутатів Європарламенту, вони є частиною "систематичної військової та гібридної війни та провокацій росії проти ЄС" та його держав-членів. росія несе повну та беззаперечну відповідальність за дії у повітряному просторі Польщі, Естонії та Румунії, зазначили європарламентарі.

"Заохочуючи будь-які ініціативи, що дозволяють ЄС та його державам-членам вживати "скоординованих, єдиних і пропорційних заходів проти будь-яких порушень їх повітряного простору, включаючи збивання повітряних загроз", депутати Європарламенту вітають концепцію "стіни дронів" ЄС та ініціативи "Східний вартовий" (Eastern Flank Watch), водночас підкреслюючи необхідність забезпечення всебічного охоплення всіх держав-членів, які стикаються з прямими викликами безпеці вздовж його південного флангу", - ідеться у повідомленні.

Євродепутати вважають, що масштаби диверсійної та гібридної діяльності росії проти ЄС рівносильні "спонсорованому державою тероризму", навіть якщо вони не досягають порогу збройного нападу.

ЄС має виявити рішучість

"ЄС повинен продемонструвати рішучість і дати зрозуміти, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з заходами у відповідь", ідеться в резолюції. Депутати Європарламенту також закликають Раду ЄС та Єврокомісію підвищити ефективність та вплив санкцій щодо росії, щоб остаточно підірвати здатність країни продовжувати вести жорстоку агресивну війну проти України. Каральні заходи, як вказано, мають поширюватися на всі держави, які сприяють діям росії, такі як білорусь, Іран та Північна Корея. Депутати Європарламенту також виступають за введення санкцій проти китайських підприємств, які постачають товари подвійного призначення та військову продукцію, необхідну для виробництва безпілотників та ракет.

Сильна європейська опора НАТО

Закликаючи до посилення координації, єдності та солідарності між державами-членами, інституціями ЄС та структурами НАТО, депутати Європарламенту наполягають на невідкладній необхідності створення справжнього Європейського оборонного союзу (European Defence Union), розвиваючи та розширюючи існуючі рамки, такі як "Біла книга" щодо європейської оборони і готовності до 2030 року (White Paper for European Defence and Readiness 2030). "Цей прогрес має супроводжуватися адекватним фінансуванням у межах поточного та наступного багаторічного бюджету (MFF), наголошуючи на необхідності посилення цивільно-військової координації дій у повітряному просторі; а також більш ефективного оснащення поліцейських сил та цивільної влади засобами виявлення та захисту від безпілотників". Європарламент також закликав ЄС та його держави-члени оснастити органи влади відповідними засобами боротьби з безпілотниками на критично важливих об'єктах інфраструктури, таких як аеропорти та електростанції.

Вивчення досвіду України

Резолюція закликає до суттєвого розширення оборонної співпраці з Україною, зокрема в галузі безпілотних технологій та заходів протидії їм, включаючи зміцнення промислової співпраці. Вона також закликає законодавців оперативно завершити розробку законодавства про Європейську оборонно-промислову програму (EDIP). Це, як вказано, слід використовувати разом з інструментом SAFE (Security Action for Europe) для виділення фінансових ресурсів на вивчення досвіду України та підтримку України у боротьбі з безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні08.10.25, 11:55 • 23775 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Електроенергія
Білорусь
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Північна Корея
Данія
Литва
Швеція
Норвегія
Румунія
Естонія
Україна
Іран
Польща