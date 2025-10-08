$41.320.03
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні

Київ • УНН

 • 11935 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інциденти з МіГ та дронами в повітряному просторі країн ЄС є частиною гібридної війни. Вона представила дорожню карту "Preserving Peace - Readiness Roadmap 2030" з трьома основними пунктами для протидії загрозам.

"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала останні вторгнення в європейський авіапростір, інциденти в навколишніх водах, кібератаки і кампанії впливу на вибори послідовною та ескалаційною кампанією "сірої зони" проти Європи і гібридною війною, зауваживши, що Європа повинна реагувати, і анонсувавши за два тижні дорожню карту з трьома ключовими пунктами. Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті у середу, пише УНН.

Деталі

"Щось нове та небезпечне відбувається в нашому небі. Лише за останні два тижні винищувачі МіГ порушили повітряний простір Естонії, а дрони пролітали над критично важливими об'єктами в Бельгії, Польщі, Румунії, Данії та Німеччині. Рейси були призупинені, літаки підняті в повітря, а також вжиті контрзаходи для забезпечення безпеки наших громадян", - зазначила фон дер Ляєн.

"Не помиляйтеся. Це частина тривожної картини зростаючих загроз. По всьому нашому Союзу підводні кабелі були перерізані, аеропорти та логістичні центри паралізовані кібератаками, а вибори стали мішенню зловмисних кампаній впливу. Ці інциденти розраховані на те, щоб затриматися в тіні заперечення", - сказала голова Єврокомісії.

І додала: це не випадкові інциденти.

Це послідовна та ескалаційна кампанія, спрямована на те, щоб вивести з рівноваги наших громадян, випробувати нашу рішучість, розділити наш Союз та послабити нашу підтримку України. І настав час назвати це її іменем. Це гібридна війна, і ми повинні поставитися до неї дуже серйозно

- наголосила фон дер Ляєн.

"Це навмисна та цілеспрямована кампанія "сірої зони" проти Європи. І Європа повинна відреагувати. Ми повинні розслідувати кожен інцидент. І ми не повинні уникати визначення відповідальності. Тому що кожен квадратний сантиметр нашої території має бути захищеним і безпечним", - підкреслила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн вказала: "росія хоче посіяти розкол. Ми повинні відповісти єдністю". "Саме італійські пілоти в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору супроводжували російські літаки з неба Естонії. Українські експерти діляться досвідом передової, щоб допомогти державам-членам протидіяти вторгненням дронів. Це солідарність у дії. Але ми повинні не лише реагувати, ми повинні стримувати. Тому що якщо ми вагатимемося діяти, "сіра зона" лише розширюватиметься", - вела далі вона.

Топпосадовиця ЄС вказала на потребу мати здатність стримувати агресію та провокації. "Європа повинна терміново оснастити себе стратегічним потенціалом для реагування. Таким, який готовий реагувати на зміну характеру війни", - вказала вона, додавши, що робота вже почалася і спостерігається найбільший сплеск витрат на оборону в історії блоку.

Зараз нам потрібен точний загальноєвропейський план, тісно узгоджений з НАТО, щодо того, як рухатися вперед. Це основа документа-огляду, який ми представили лідерам у Копенгагені минулого тижня. А через два тижні ми представимо нашу дорожню карту Preserving Peace - Readiness Roadmap 2030

- зазначила фон дер Ляєн.

З її слів, ця дорожня карта встановить спільні цілі, конкретні віхи та часові рамки до 2030 року. І назвала три основні пункти для цієї роботи.

"Перший пункт стосується безпосередньо порушень нашого повітряного простору. Я говорю про загальноєвропейські флагмани, такі як "Східний вартовий" (Eastern Flank Watch) і "стіна дронів" (Drone Wall)", - повідомила голова Єврокомісії.

Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні 02.10.25, 12:13 • 30554 перегляди

Вона назвала "стіну дронів" відповіддю ЄС на реалії сучасної війни. Адже, з її слів, абсолютно несталим є рішення, до прикладу, збивати відносно дешеві дрони дуже дорогими винищувачами останнього покоління, як це було у Польщі. "Нам потрібна система, яка є доступною та придатною для використання. Для швидкого виявлення, швидкого перехоплення та, за потреби, швидкої нейтралізації. І нам є чого навчитися в України в цій галузі. Як щодо спроможностей, так і, що ще важливіше, щодо їхньої екосистеми швидких інновацій. І Україна готова підтримати наші зусилля", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона вказала, що є потреба попіклуватися не лише про східний кордон блоку, хоч наразі це і є пріоритетом, підхід з системою боротьби з дронами має бути всебічним, для всього Союзу, включаючи південний фланг.

Макрон: для європейського стримування треба "більше непередбачуваності", а дрони-порушники можуть бути знищені02.10.25, 14:23 • 3119 переглядiв

Але для захисту лише цього недостатньо, вела далі голова Єврокомісії. "І це підводить мене до мого другого пункту – критично важливих спроможностей. Ми вже визначили дев'ять критично важливих спроможностей – від протиповітряної оборони до кібер- та радіоелектронної боротьби. Для кожної з них ми сформуємо "Коаліції колективних спроможностей" (Collective Capability Coalitions) – групи держав-членів, які зобов'язалися працювати разом і швидко", - розповіла фон дер Ляєн.

"По-третє, нічого з цього неможливо без сильної європейської оборонної промисловості. Нам потрібно мати можливість покладатися на власну промислову базу, особливо в критичні часи", - наголосила голова Єврокомісії.

19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн29.08.25, 15:15 • 3180 переглядiв

"Наші нові оборонні інвестиції можуть і повинні сприяти конкурентоспроможності Європи. Вони повинні базуватися в нашому Союзі. Ось чому щонайменше 65% будь-якого проекту, що фінансується в межах SAFE, має базуватися в нашому Союзі", - вказала вона, зауваживши, що по всій Європі вже з'являються нові заводи та виробничі лінії.

Але, з її слів, "боротьба з гібридною війною росії - це не лише питання традиційної оборони": ідеться про програмне забезпечення для безпілотників та запасні частини для трубопроводів, групи швидкого кіберреагування та кампанії з інформування громадськості. "Це вимагає абсолютно нового мислення для всіх нас. Ми повинні бути готові вийти з зони комфорту. Нам потрібно досліджувати нові способи дій. І найголовніше, ми повинні стримувати всіх, хто прагне завдати шкоди нашій території та нашому народу", - підсумувала фон дер Ляєн.

росія завжди починає з гібридних атак, тому потрібно діяти зараз: Зеленський звернувся до учасників Європейської ради01.10.25, 22:48 • 3661 перегляд

Юлія Шрамко

