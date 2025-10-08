"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала последние вторжения в европейское воздушное пространство, инциденты в окружающих водах, кибератаки и кампании влияния на выборы последовательной и эскалационной кампанией "серой зоны" против Европы и гибридной войной, отметив, что Европа должна реагировать, и анонсировав через две недели дорожную карту с тремя ключевыми пунктами. Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте в среду, пишет УНН.

"Что-то новое и опасное происходит в нашем небе. Только за последние две недели истребители МиГ нарушили воздушное пространство Эстонии, а дроны пролетали над критически важными объектами в Бельгии, Польше, Румынии, Дании и Германии. Рейсы были приостановлены, самолеты подняты в воздух, а также приняты контрмеры для обеспечения безопасности наших граждан", - указала фон дер Ляйен.

"Не заблуждайтесь. Это часть тревожной картины растущих угроз. По всему нашему Союзу подводные кабели были перерезаны, аэропорты и логистические центры парализованы кибератаками, а выборы стали мишенью злонамеренных кампаний влияния. Эти инциденты рассчитаны на то, чтобы задержаться в тени отрицания", - сказала глава Еврокомиссии.

И добавила: это не случайные инциденты.

Это последовательная и эскалационная кампания, направленная на то, чтобы вывести из равновесия наших граждан, испытать нашу решимость, разделить наш Союз и ослабить нашу поддержку Украины. И пришло время назвать это ее именем. Это гибридная война, и мы должны отнестись к ней очень серьезно - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Это преднамеренная и целенаправленная кампания "серой зоны" против Европы. И Европа должна отреагировать. Мы должны расследовать каждый инцидент. И мы не должны избегать определения ответственности. Потому что каждый квадратный сантиметр нашей территории должен быть защищенным и безопасным", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен указала: "россия хочет посеять раскол. Мы должны ответить единством". "Именно итальянские пилоты в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства сопровождали российские самолеты из неба Эстонии. Украинские эксперты делятся опытом передовой, чтобы помочь государствам-членам противодействовать вторжениям дронов. Это солидарность в действии. Но мы должны не только реагировать, мы должны сдерживать. Потому что если мы будем колебаться действовать, "серая зона" только расширится", - вела далее она.

Высокопоставленная чиновница ЕС указала на необходимость иметь способность сдерживать агрессию и провокации. "Европа должна срочно оснастить себя стратегическим потенциалом для реагирования. Таким, который готов реагировать на изменение характера войны", - указала она, добавив, что работа уже началась и наблюдается самый большой всплеск расходов на оборону в истории блока.

Сейчас нам нужен точный общеевропейский план, тесно согласованный с НАТО, относительно того, как двигаться вперед. Это основа документа-обзора, который мы представили лидерам в Копенгагене на прошлой неделе. А через две недели мы представим нашу дорожную карту Preserving Peace - Readiness Roadmap 2030 - указала фон дер Ляйен.

По ее словам, эта дорожная карта установит общие цели, конкретные вехи и временные рамки до 2030 года. И назвала три основных пункта для этой работы.

"Первый пункт касается непосредственно нарушений нашего воздушного пространства. Я говорю об общеевропейских флагманах, таких как "Восточный страж" (Eastern Flank Watch) и "стена дронов" (Drone Wall)", - сообщила глава Еврокомиссии.

Она назвала "стену дронов" ответом ЕС на реалии современной войны. Ведь, по ее словам, абсолютно неустойчивым является решение, к примеру, сбивать относительно дешевые дроны очень дорогими истребителями последнего поколения, как это было в Польше. "Нам нужна система, которая является доступной и пригодной для использования. Для быстрого обнаружения, быстрого перехвата и, при необходимости, быстрой нейтрализации. И нам есть чему поучиться у Украины в этой области. Как относительно возможностей, так и, что еще важнее, относительно их экосистемы быстрых инноваций. И Украина готова поддержать наши усилия", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она указала, что есть необходимость позаботиться не только о восточной границе блока, хотя сейчас это и является приоритетом, подход с системой борьбы с дронами должен быть всесторонним, для всего Союза, включая южный фланг.

Но для защиты только этого недостаточно, вела далее глава Еврокомиссии. "И это подводит меня к моему второму пункту – критически важным возможностям. Мы уже определили девять критически важных возможностей – от противовоздушной обороны до кибер- и радиоэлектронной борьбы. Для каждой из них мы сформируем "Коалиции коллективных возможностей" (Collective Capability Coalitions) – группы государств-членов, которые обязались работать вместе и быстро", - рассказала фон дер Ляйен.

"В-третьих, ничего из этого невозможно без сильной европейской оборонной промышленности. Нам нужно иметь возможность полагаться на собственную промышленную базу, особенно в критические времена", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

"Наши новые оборонные инвестиции могут и должны способствовать конкурентоспособности Европы. Они должны базироваться в нашем Союзе. Вот почему по меньшей мере 65% любого проекта, финансируемого в рамках SAFE, должно базироваться в нашем Союзе", - указала она, отметив, что по всей Европе уже появляются новые заводы и производственные линии.

Но, по ее словам, "борьба с гибридной войной россии - это не только вопрос традиционной обороны": речь идет о программном обеспечении для беспилотников и запасных частях для трубопроводов, группах быстрого киберреагирования и кампаниях по информированию общественности. "Это требует абсолютно нового мышления для всех нас. Мы должны быть готовы выйти из зоны комфорта. Нам нужно исследовать новые способы действий. И самое главное, мы должны сдерживать всех, кто стремится нанести вред нашей территории и нашему народу", - подытожила фон дер Ляйен.

