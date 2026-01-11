Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января

Мы становимся свидетелями начала кардинальных изменений мирового порядка. Неделя с 12 по 18 января принесет нам много громких заявлений и демонстрации амбиций сильными мира сего. Как прожить эту неделю, специально для читателей УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

"Мы вошли в очень редкий и показательный астрологический период, который уже начал менять ход событий в мире. На этой неделе все усилится.

Это не просто еще один напряженный период. Это момент истины для лидеров, государств и систем власти", - говорит астролог.

Главная тема недели — открытая борьба силы

"События прошлой недели четко подтвердили то, о чем я говорила ранее:

в мире резко обострилась борьба между сильными игроками, и эта тенденция не только сохраняется, но и входит в свою пиковую фазу", — считает астролог Ксения Базиленко.

В течение недели продолжается мощное скопление планет в знаке Козерога, а со второй половины недели к нему присоединяется еще и Меркурий.

Таким образом, как объясняет астролог, формируется стеллиум из Солнца, Марса, Венеры и Меркурия, который буквально концентрирует в себе:

власть;

амбиции;

стратегическое мышление;

борьбу за контроль, ресурсы и территории.

Козерог олицетворяет собой государство, систему, земли, границы, управление.

"Поэтому неудивительно, что сейчас мы видим, как лидеры начинают откровенно мериться силами, демонстрировать влияние и отстаивать собственные интересы", - объясняет астролог.

Оппозиция к Юпитеру - столкновение амбиций и реальности

Концентрация планет, о которой говорилось выше, находится в острой оппозиции к Юпитеру, что значительно обостряет ситуацию. Мы можем услышать громкие и резкие заявления, политические ультиматумы, увидеть неоправданные амбиции и борьбу за статус главного.

Пика эти тенденции могут достичь 14 января, когда Меркурий сформирует точную оппозицию к Юпитеру.

"Это день, когда слова могут иметь очень серьезные последствия", - говорит астролог.

Нас будут ждать лживые или несбыточные обещания и информационные манипуляции.

Вторая половина недели - закулисные договоренности и стратегия

Начиная с 15 января энергия изменится.

Формируется сильная и конструктивная конфигурация, в которой задействованы Козерог, Телец и Рыбы.

Венера и Солнце вступают в гармоничные аспекты с Ураном и Сатурном, а также с Нептуном.

Это говорит о возможных тайных, но долгосрочных договоренностях, в том числе и в военно-политической сфере.

"Могут начать формироваться новые правила игры, новые союзы, новые законодательные или экономические рамки, которые дадут результат не сразу, но будут иметь долговременные последствия", - считает астролог.

Кульминация недели — мощное Новолуние

Главное событие недели — Новолуние, которое состоится 18 января в 21:52 по киевскому времени.

"Это не просто Новолуние.

Это настоящий парад планет:

Солнце, Луна, Марс и Меркурий — в завершающих градусах Козерога;

Венера вместе с Плутоном — в начале Водолея.

Вся эта конфигурация находится в сильных гармоничных аспектах к:

Урану (изменения будущего);

Сатурну и Нептуну (структура, правила, долгосрочные, но тайные планы). Это момент, когда закладывается новая архитектура будущего. То, что будет решено сейчас, даже непублично, будет иметь влияние на события следующих месяцев и лет", - объясняет Ксения Базиленко.

По словам астролога, это время тех, кто мыслит стратегически, четко ставит цели и расставляет приоритеты, не поддается эмоциям. Важно также иметь план. Его стоит прописать именно на Новолуние: план должен быть четким, без иллюзий.

Напряженные дни недели

13, 14 и 17 января.

В эти дни будьте особенно внимательны к себе, не обостряйте конфликты и соблюдайте правила безопасности.

"Эта неделя - не об эмоциях, а о выборе пути. И именно сейчас формируется то будущее, свидетелями которого мы будем уже совсем скоро", - считает астролог.

ОВЕН

Вопросы карьеры, статуса и направления жизни выходят на первый план. Могут появиться новые требования или вызовы, которые сначала кажутся сложными, но на самом деле открывают новые двери.

Совет: не убегайте от ответственности. Именно сейчас формируется ваш следующий уровень.

ТЕЛЕЦ

Неделя дает ощущение, что горизонт расширяется. Появляются новые идеи, планы, желание мыслить масштабнее.

Совет: не замыкайтесь в старых рамках. Даже неожиданное предложение может оказаться очень перспективным.

БЛИЗНЕЦЫ

Фокус на финансах, обязательствах и доверии. Это время серьезных решений, которые могут повлиять на ваше ощущение стабильности.

Совет: будьте честны с собой и другими. Четкие договоренности сейчас важнее красивых слов.

РАК

Период активных взаимоотношений. Люди вокруг показывают свое истинное лицо, а отношения переходят в новую фазу.

Совет: не принимайте импульсивных решений. Баланс между эмоциями и разумом — ключ к гармонии.

ЛЕВ

Неделя требует порядка в повседневных делах. Работа, здоровье, режим — все просит системности.

Совет: не перегружайте себя. Четкий план и дисциплина помогут избежать истощения.

ДЕВА

Активируется тема радости, творчества и самовыражения. Может появиться желание вернуть себе вкус к жизни.

Совет: позвольте себе делать то, что вдохновляет. Через удовольствие сейчас приходит энергия.

ВЕСЫ

Фокус на доме, семье и внутренней опоре. Возможны важные разговоры с близкими или решения, связанные с жильем.

Совет: ищите стабильность внутри себя — тогда внешние вопросы решатся легче.

СКОРПИОН

Неделя активных контактов, новостей и договоренностей. Слова сейчас имеют большую силу.

Совет: говорите четко и по существу. То, что будет сказано на этой неделе, будет иметь долговременные последствия.

СТРЕЛЕЦ

Период фокуса на финансах и материальных вопросах. Можно навести порядок в деньгах и понять, куда двигаться дальше.

Совет: не спешите с большими тратами. Лучше инвестировать в стабильность.

КОЗЕРОГ

Это ваша неделя силы. Новолуние в вашем знаке 18 января открывает новый жизненный цикл. Для многих Козерогов этот период совпадает с днем рождения или соляром — а это означает мощный старт нового года жизни.

Сильные энергии перемен могут принести внезапные, но позитивные повороты — новые возможности, решения, которые долго вызревали.

Совет: смело формулируйте намерения. То, что вы заложите на этой неделе, будет работать весь год.

ВОДОЛЕЙ

Период внутренней подготовки. Многие процессы происходят за кулисами, даже если внешне кажется, что все спокойно.

Совет: доверяйте интуиции и не торопите события. Вы готовитесь к важному этапу.

РЫБЫ

Очень сильная неделя для вас. Вы чувствуете себя влиятельнее, чем обычно, независимо от внешних обстоятельств. Слова, идеи и решения Рыб сейчас могут иметь большой резонанс.

Совет: используйте этот период для стратегических шагов и планирования. Вас слышат.