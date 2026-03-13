Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращаться

Авитаминоз чаще всего проявляется жалобами на усталость, слабость, изменения настроения, ухудшение состояния кожи и волос, которые могут быть связаны также с анемией, стрессом, недосыпом, инфекциями или гормональными нарушениями. В таких случаях стоит начинать с семейного врача, который назначит базовые анализы, а при необходимости направит к эндокринологу, гастроэнтерологу, гематологу, дерматологу или специалисту по психическому здоровью, вместо того чтобы самостоятельно принимать биоактивные добавки или медикаменты.

Весной многие люди начинают жаловаться на усталость, сонливость, раздражительность, снижение работоспособности, сухость кожи, ломкость ногтей или выпадение волос. В быту это часто называют "весенним авитаминозом". Но в медицине такой термин используют значительно осторожнее.

На какие симптомы обратить внимание, какие анализы сдать и к каким специалистам обратиться за помощью, разбирался УНН.

Под авитаминозом чаще всего подразумевают тяжелый дефицит конкретного витамина, который имеет четкие клинические проявления. Например, о серьезных состояниях вроде цинги или рахита.

Именно поэтому сезонную слабость не стоит воспринимать как готовый диагноз. Это лишь повод внимательнее оценить свое состояние, образ жизни и, при необходимости, обратиться к врачу.

Почему весной самочувствие часто ухудшается

После зимы организм действительно может сталкиваться с несколькими факторами одновременно. Один из них – меньшее количество солнечного света в холодный период. Это влияет на образование витамина D, уровень которого имеет сезонные колебания.

Не менее важны питание и режим дня. Если рацион однообразен, в нем мало источников железа, фолатов, витамина B12 и белка, это может сказаться на самочувствии. Отдельно влияют недосыпание, стресс, перенесенные инфекции, истощение после болезни.

Еще один фактор – медикаменты. Некоторые препараты могут влиять на уровень отдельных витаминов и микроэлементов. Например, метформин связывают со снижением уровня витамина B12 у части пациентов. Поэтому врачу важно знать, какие лекарства человек принимает постоянно.

Какие симптомы могут свидетельствовать не только об усталости

Чаще всего люди обращают внимание на общую слабость. Но проблема в том, что этот симптом очень неспецифичен. Усталость может быть связана как с недостатком питательных веществ, так и с анемией, нарушениями работы щитовидной железы, тревожными или депрессивными состояниями, хроническим недосыпом или последствиями инфекции.

Среди распространенных жалоб также:

сухость кожи;

трещины в уголках рта;

стоматит;

ухудшение состояния слизистых оболочек.

Такие проявления возможны при недостатке витаминов группы B, фолатов или железа, но сами по себе они не позволяют поставить точный вывод.

Еще один частый повод для беспокойства – выпадение волос и ломкость ногтей. Люди привыкли сразу объяснять это нехваткой витаминов, но на практике причин значительно больше. Среди них – дефицит железа, перенесенная инфекция, сильный стресс, гормональные изменения, а также нарушение функции щитовидной железы. Поэтому один лишь внешний вид волос или ногтей не дает основания сразу покупать витаминные комплексы.

Отдельное внимание следует обращать на снижение концентрации, апатию, раздражительность, ухудшение памяти. Такие симптомы иногда сопровождают дефицит витамина B12. В то же время они могут быть связаны и с нарушениями сна, депрессией, тревогой или эмоциональным истощением.

Если эпизоды повторяются, нужно искать причину шире, в частности оценивать состояние желудочно-кишечного тракта и возможные нарушения всасывания.

Когда не стоит откладывать визит к врачу

Есть симптомы, при которых не следует списывать все на сезонность, а стоит как можно быстрее обратиться за профессиональной консультацией к врачу. К ним относятся:

заметная потеря веса без понятной причины;

длительная лихорадка;

прогрессирующая одышка;

сильная слабость;

кровотечения;

черный кал;

стойкая диарея;

онемение конечностей, нарушение походки или другие неврологические симптомы.

Отдельно срочного внимания требуют выраженное угнетение настроения, длительная бессонница и суицидальные мысли. В таких случаях тоже нужна очная консультация и полноценное обследование.

С чего обычно начинается обследование

Чаще всего врач начинает с общего анализа крови и показателей железа, прежде всего ферритина. Это позволяет увидеть, есть ли анемия, и не истощены ли запасы железа.

Именно дефицит железа – самая распространенная причина усталости, слабости, снижения выносливости и выпадения волос. Если же есть признаки воспаления или инфекции, интерпретация ферритина может быть сложнее, поэтому иногда дополнительно оценивают маркеры воспаления или другие показатели обмена железа.

Анализ на витамин D, а также на витамин B12 и фолаты обычно назначают не всем подряд, а по показаниям. Например, если есть костно-мышечные жалобы, высокий риск дефицита, подозрение на нарушение всасывания, неврологические симптомы или прием препаратов, которые могут влиять на уровень этих веществ.

У части пациентов врач также может рекомендовать проверить ТТГ и свободный Т4, если есть подозрение на нарушение функции щитовидной железы. Это особенно актуально при сочетании усталости, выпадения волос, изменений веса и снижения работоспособности.

Почему не стоит самостоятельно назначать себе витаминные добавки

Одна из главных ошибок – начинать принимать витамины без какой-либо диагностики. Во-первых, симптомы могут быть связаны не с дефицитом, а с другим состоянием, которое останется незамеченным. Во-вторых, избыток некоторых добавок тоже опасен.

Особенно это касается витамина D. Его бесконтрольный прием в высоких дозах может вредить здоровью. Поэтому решение о добавках должно основываться либо на подтвержденном дефиците, либо на четких рекомендациях семейного врача.

Если показатели на грани нормы, а выраженных симптомов нет, врач может сначала рекомендовать коррекцию питания, режима сна, физической активности и повторный контроль через определенное время.

К какому специалисту обращаться при подозрении на авитаминоз

В большинстве случаев первым специалистом должен быть семейный врач или терапевт. Именно он собирает анамнез, оценивает жалобы, уточняет особенности питания, режим сна, перенесенные болезни, прием лекарств и добавок, а также назначает стартовые анализы.

Если проблема связана с анемией или сложным сочетанием дефицитов, пациента могут направить к гематологу. Если есть подозрение на нарушение всасывания, хронические жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта или вероятный источник кровопотери, – нужна консультация гастроэнтеролога.

Эндокринолог нужен тогда, когда есть подозрение на болезни щитовидной железы или сложные вопросы относительно статуса витамина D. Если основные жалобы касаются выпадения волос, высыпаний или проблем с кожей, может понадобиться дерматолог, который поможет отличить дефицитные состояния от сугубо дерматологических причин.

Когда на первый план выходят подавленное настроение, тревога, бессонница, эмоциональное истощение и нарушение концентрации, важно не откладывать консультацию психотерапевта или психиатра. Иногда именно эти состояния объясняют сезонное ухудшение самочувствия гораздо точнее, чем популярная версия об авитаминозе.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.