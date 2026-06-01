Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу

Киев • УНН

 • 6728 просмотра

Першение возникает из-за инфекций, аллергии или рефлюкса и вызывает сухой кашель. При одышке или высокой температуре следует немедленно обратиться к врачу.

Першение в горле знакомо почти каждому. Часто этот симптом кажется незначительным, однако именно он может быть одним из первых сигналов различных заболеваний. Почему возникает першение в горле, какие причины могут его провоцировать и как облегчить свое состояние – расскажет УНН.

Почему возникает першение в горле

На самом деле, першение в горле не является отдельным заболеванием. Это симптом, который возникает из-за раздражения или воспаления слизистой оболочки глотки. Люди описывают это состояние по-разному. Одни чувствуют зуд или щекотание, другие жалуются на жжение или постоянное желание откашляться. Неприятные ощущения появляются из-за раздражения рецепторов слизистой оболочки, которые реагируют на различные внешние и внутренние факторы.

Именно поэтому для эффективного лечения важно не только устранить дискомфорт, но и выяснить его причину. Какие самые распространенные причины раздражения горла

Чаще всего першение в горле сопровождает сезонные вирусные заболевания, например, простуду, грипп или острые респираторные вирусные инфекции. В таких случаях раздражение слизистой нередко сочетается с насморком, кашлем, повышением температуры и общей слабостью.

Впрочем, причины могут быть и другими. Неприятные ощущения иногда возникают из-за аллергической реакции на пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных или табачный дым. В некоторых случаях першение провоцируют бактериальные или грибковые инфекции, а также воспалительные заболевания горла.

Среди возможных причин врачи также называют обезвоживание организма, перенапряжение голосовых связок, синусит и даже гастроэзофагеальный рефлюкс, когда содержимое желудка попадает в пищевод и раздражает слизистую оболочку.

Почему першение часто сопровождается сухим кашлем

Одним из самых частых спутников раздражения горла является сухой кашель. В отличие от влажного, он не сопровождается выделением мокроты и возникает из-за раздражения дыхательных путей. Сухой кашель может быть реакцией на вирусную инфекцию, пыль, дым или другие раздражители. Также он часто возникает при ларингите, фарингите, трахеите, бронхите и других заболеваниях дыхательной системы.

Особенность такого кашля заключается в том, что он способен еще больше раздражать слизистую оболочку горла, создавая своеобразный замкнутый круг: першение вызывает кашель, а кашель усиливает першение.

Как облегчить состояние в домашних условиях

Если першение в горле связано с простудой или сухостью слизистой оболочки, облегчить состояние могут простые меры. Прежде всего стоит позаботиться о достаточной влажности воздуха в помещении. Регулярное проветривание и использование увлажнителя помогают уменьшить раздражение слизистых оболочек.

Не менее важным является обильное питье. Теплые напитки, травяные чаи, бульоны или теплое молоко с медом при отсутствии аллергии могут помочь уменьшить дискомфорт в горле. Также для временного облегчения состояния используют леденцы с ментолом или специальные сосательные таблетки, которые увлажняют слизистую оболочку и уменьшают раздражение.

В то же время врачи рекомендуют избегать курения и контакта с табачным дымом, который дополнительно раздражает дыхательные пути. Читайте также: Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ.

Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ

Когда симптом может быть опасным

В большинстве случаев першение в горле проходит вместе с основным заболеванием. Однако существуют ситуации, когда консультацию врача откладывать не стоит. Насторожить должны высокая температура, затрудненное дыхание, сильная головная боль, выраженная слабость, головокружение или потеря сознания. Медицинская помощь также необходима, если дискомфорт в горле сохраняется длительное время или регулярно повторяется без очевидной причины.

Специалисты подчеркивают, что не стоит заниматься самолечением. Особенно это касается антибиотиков, которые не действуют на вирусные инфекции и должны применяться только по назначению врача.

Как уменьшить риск заболеть

Лучший способ борьбы с заболеваниями, вызывающими першение в горле, – профилактика. Врачи советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, поддерживать физическую активность, полноценно отдыхать и сбалансированно питаться.

Особое внимание стоит уделять укреплению иммунитета и избеганию хронического стресса. Именно эти простые привычки помогают организму эффективнее противостоять сезонным инфекциям и уменьшают риск появления неприятных симптомов, среди которых и першение в горле.

Алла Киосак

