Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше

Сайт общественного движения StopOdrex, который собирает истории пациентов о негативном опыте лечения в одесской Odrex, заблокировали уже в четвертый раз из-за жалоб клиники. В то же время активисты заявляют, что останавливаться не планируют, ведь теперь у них есть не только сайт и Telegram, но и Instagram-платформа Medical Truth, где публикуют честные отзывы пациентов о различных медицинских учреждениях Украины, пишет УНН.

Общественное движение StopOdrex создали семьи умерших пациентов клиники Odrex и люди, которые считают себя пострадавшими от лечения в этом медучреждении. Его первоначальная цель была конкретной: собирать, архивировать и публиковать истории об опыте лечения именно в клинике Odrex.

Однако, когда движение стало популярнее, люди начали присылать истории о смерти родных, осложнениях после лечения, возможных ошибках врачей, проблемах с получением медицинской документации и многом другом и о других клиниках и отдельных медиках. Игнорировать поток историй активисты не могли, поэтому создали страницу в Instagram, которая называется Medical Truth. Теперь украинские пациенты могут прочитать честные отзывы о самых разных клиниках страны.

Нам начали писать: у меня было так же, только не в Odrex. Кто-то рассказывал о "Добробуте", кто-то об "Инто-Сане", кто-то рассказывал о конкретных врачах. Сначала мы действительно не знали, что с этим делать, потому что StopOdrex создавали люди, которые борются против произвола и замалчивания трагедий именно в Odrex. Но потом мы поняли: если люди идут к нам, значит им больше некуда идти - рассказала активистка.

В то же время, сайт StopOdrex в очередной раз заблокирован из-за жалоб клиники Odrex. Активисты не опускают руки и, по их словам, уже работают над восстановлением.

Правда для этой клиники как кость в горле. Сайт StopOdrex заблокировали уже в четвертый раз после жалобы Odrex. Но если кто-то думает, что так нам можно закрыть рот, то он очень ошибается. У нас теперь есть не только сайт, но и Telegram, и Instagram. Истории людей не исчезнут только потому, что кому-то очень хочется их стереть - рассказала активистка движения StopOdrex.

Фактически история движения StopOdrex показала проблему значительно шире, чем конфликт между пациентами и одной частной клиникой. Пациенты организуются в совместные общественные движения тогда, когда официальные механизмы работают медленно, сложно или непонятно. Они ищут публичности тогда, когда не могут получить официальный ответ.

Ранее народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева заявляла, что появление пациентских объединений вроде StopOdrex может свидетельствовать о недостаточном уровне доверия людей к официальным механизмам защиты прав в сфере медицины.

По ее словам, когда люди ищут поддержку, справедливость и объяснения не в рамках государственной системы, а в общественных инициативах и группах взаимопомощи, это является сигналом для государства о наличии системной проблемы.

Похожего мнения придерживается и политолог, директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

В то же время политолог, директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик ранее отмечал, что такие инициативы возникают как ответ на длительные судебные процессы, сложность получения медицинской документации и отсутствие быстрых механизмов реагирования на жалобы пациентов. По его мнению, самоорганизация людей в общественные движения является признаком того, что существующие инструменты защиты прав пациентов не всегда срабатывают так быстро и эффективно, как этого ожидает общество.