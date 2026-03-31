$43.800.0450.310.17
ukenru
14:32 • 1696 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
59%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Ізраїль
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 11623 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 11124 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 44401 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 35247 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 31921 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
El País
Шахед-136

Запхали старий бинт поглибше: пацієнтка розповіла про ускладнення після операції в одеській клініці Odrex

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

ерез медичну халатність персоналу одеської клініки "Одрекс" у жінки почалося загноєння після гінекологічної операції. Сторонній предмет виявили та видалили вже в іншому закладі.

Запхали старий бинт поглибше: пацієнтка розповіла про ускладнення після операції в одеській клініці Odrex

В одеській приватній клініці Odrex пацієнтці, яка перенесла гінекологічну операцію, залишили в тілі бинт, що призвело до ускладнень та загноєння. Про це розповіла співзасновниця ініціативи StopOdrex Христина Тоткайло, передає УНН.

За словами Христини Тоткайло, колишня пацієнтка "Одрекса" поділилася своєю історією на сайті ініціативи StopOdrex.

Жінка зробила операцію в клініці Odrex – їй чистили бартолінову залозу. Це гінекологічна процедура, яка проводиться для видалення гною або секрету шляхом хірургічного розрізу, лазерного випаровування або встановлення дренажу з однієї з парних залоз, що виділяють змазку. За словами Христини Тоткайло, попри те, що ця процедура стосується інтимної зони, медичні працівники відносять цю операцію до категорії "операція одного дня", триває вона до години і виконується під місцевою анестезією.

Вона додала, що сама операція пройшла без проблем. Однак вони почалися пізніше. 

Після втручання мені встановили дренаж із бинта, який мали міняти щодня. Я регулярно їздила на промивання і виконувала всі рекомендації лікарів "Одрекс". З часом мені стало гірше, почалося загноєння. Я неодноразово говорила лікарю, що щось не так. Мене відправляли на нові обстеження: УЗД, аналізи, інші процедури. Але причину так і не могли визначити

- цитує Христина Тоткайло колишню пацієнтку «Одрекса» на своїй сторінці Facebook.

За словами жінки, в післяопераційний період вона приймала антибіотики, як виявилось пізніше, саме вони і врятували їй життя. 

Адже, коли вона пішла до іншого лікаря (бо в "Одрекс" їй не могли не те щоб допомогти, а навіть визначити, що з нею відбувається) – виявилося, що під час однієї з перевʼязок медичний працівник клініки Odrex не вийняв старий бинт і просто запхнув його глибше, новим бинтом. Старий бинт загноївся в тілі жінки. Лікар іншої клініки просто вимив старий бинт перекисом водню

- зазначила Христина Тоткайло.

При цьому колишня пацієнтка зберегла аудіозапис розмови з гінекологом Odrex як нагадування про те, що з нею сталося.  

Це історія про "ледь не…", момент життя, коли в тебе зʼявляється ще один День народження. Це історія про медичну халатність та неуважність в питаннях здоровʼя, коли одна помилка може коштувати здоровʼя та життя пацієнта. І кожен раз, коли я читаю листи, що надсилають нам і на сайт https://stopodrex.net/ , і в Telegram https://t.me/odrexstop – я думаю про те, що це не поодинокий випадок, подібних історій на жаль багато. За кожною з них ховається біль, страх і питання: як це взагалі могло статися і чому саме зі мною?

- зазначила Христина Тоткайло, яка втратила батька в результаті лікування в «Одрексі».

У StopOdrex закликають усіх, хто постраждав в результаті лікування в одеській приватній клініці ділитися своїми історіями і наголошують, що в разі хвилювання за власну безпеку, історії можуть бути опубліковані анонімно.

Нагадаємо

StopOdrex – це незалежний сайт, створений пацієнтами та родичами померлих після лікування в клініці "Одрекс". Активісти збирають та публікують на сайті історії про досвід лікування в одеській приватній клініці. Платформа дозволяє публікувати звернення відкрито або анонімно, без редагування і цензури. Саме після появи цього ресурсу багато людей вперше наважилися розповісти свої історії публічно. Ба більше, люди говорять про те, що раніше їхні негативні відгуки на інших майданчиках видаляли.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
StopOdrex
Odrex
Соціальна мережа