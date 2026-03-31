Запихнули старый бинт поглубже: пациентка рассказала об осложнениях после операции в одесской клинике Odrex

В одесской частной клинике Odrex пациентке, перенесшей гинекологическую операцию, оставили в теле бинт, что привело к осложнениям и нагноению. Об этом рассказала соучредительница инициативы StopOdrex Кристина Тоткайло, передает УНН.

По словам Кристины Тоткайло, бывшая пациентка "Одрекса" поделилась своей историей на сайте инициативы StopOdrex.

Женщина сделала операцию в клинике Odrex – ей чистили бартолиновую железу. Это гинекологическая процедура, которая проводится для удаления гноя или секрета путем хирургического разреза, лазерного выпаривания или установки дренажа из одной из парных желез, выделяющих смазку. По словам Кристины Тоткайло, несмотря на то, что эта процедура касается интимной зоны, медицинские работники относят эту операцию к категории "операция одного дня", длится она до часа и выполняется под местной анестезией.

Она добавила, что сама операция прошла без проблем. Однако они начались позже.

После вмешательства мне установили дренаж из бинта, который должны были менять ежедневно. Я регулярно ездила на промывания и выполняла все рекомендации врачей "Одрекс". Со временем мне стало хуже, началось нагноение. Я неоднократно говорила врачу, что что-то не так. Меня отправляли на новые обследования: УЗИ, анализы, другие процедуры. Но причину так и не могли определить - цитирует Кристина Тоткайло бывшую пациентку «Одрекса» на своей странице Facebook.

По словам женщины, в послеоперационный период она принимала антибиотики, как оказалось позже, именно они и спасли ей жизнь.

Ведь, когда она пошла к другому врачу (потому что в "Одрекс" ей не могли не то чтобы помочь, а даже определить, что с ней происходит) – оказалось, что во время одной из перевязок медицинский работник клиники Odrex не вынул старый бинт и просто запихнул его глубже, новым бинтом. Старый бинт загнил в теле женщины. Врач другой клиники просто вымыл старый бинт перекисью водорода - отметила Кристина Тоткайло.

При этом бывшая пациентка сохранила аудиозапись разговора с гинекологом Odrex как напоминание о том, что с ней произошло.

Это история о "чуть не…", момент жизни, когда у тебя появляется еще один День рождения. Это история о медицинской халатности и невнимательности в вопросах здоровья, когда одна ошибка может стоить здоровья и жизни пациента. И каждый раз, когда я читаю письма, которые присылают нам и на сайт https://stopodrex.net/ , и в Telegram https://t.me/odrexstop – я думаю о том, что это не единичный случай, подобных историй к сожалению много. За каждой из них скрывается боль, страх и вопрос: как это вообще могло произойти и почему именно со мной? - отметила Кристина Тоткайло, которая потеряла отца в результате лечения в «Одрексе».

В StopOdrex призывают всех, кто пострадал в результате лечения в одесской частной клинике делиться своими историями и подчеркивают, что в случае волнения за собственную безопасность, истории могут быть опубликованы анонимно.

Напомним

StopOdrex – это независимый сайт, созданный пациентами и родственниками умерших после лечения в клинике "Одрекс". Активисты собирают и публикуют на сайте истории о опыте лечения в одесской частной клинике. Платформа позволяет публиковать обращения открыто или анонимно, без редактирования и цензуры. Именно после появления этого ресурса многие люди впервые осмелились рассказать свои истории публично. Более того, люди говорят о том, что раньше их негативные отзывы на других площадках удаляли.