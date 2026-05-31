Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
Киев • УНН
ВСУ поразили Саратовский НПЗ и сеть военных объектов на территории России. Подтверждено уничтожение топливных резервуаров в Феодосии и Енакиево.
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории россии, в частности по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" в саратовской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В Генштабе отметили, что на территории предприятия подтвержден масштабный пожар. НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и имеет мощность переработки около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения военной логистики российской армии.
Также поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в кировской области, склад горюче-смазочных материалов в матвеевом кургане ростовской области, командно-наблюдательный пункт в курской области и несколько пунктов управления беспилотниками. Удары также нанесены по мастерской БпЛА и районам сосредоточения личного состава оккупантов в Донецкой области.
Подтверждены результаты предыдущих ударов
В Генштабе сообщили, что по результатам дополнительной проверки подтверждено поражение трех резервуаров с топливом на территории морского нефтяного терминала в Феодосии и газового хранилища вблизи Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области. По данным военных, эти объекты использовались для обеспечения нужд российской оккупационной группировки.
