В Ростовской области после атаки дронов загорелось топливное хранилище
Киев • УНН
В Ростовской области из-за атаки дронов горит топливное хранилище и повреждена инфраструктура. Сообщается о сбитии более 50 беспилотников.
В ростовской области рф в результате атаки беспилотников произошло возгорание топливного резервуара в матвеево-курганском районе. Из-за падения обломков БпЛА загорелось хранилище горючего частного предприятия, обеспечивающего аграрный сектор региона. Об этом сообщил губернатор области юрий слюсарь, пишет УНН.
По его словам, пожар на объекте до сих пор ликвидируют экстренные службы. Жителей ближайших частных домов эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также в поселке матвеев курган в результате атаки повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Разрушения получили кровли зданий, окна и газопровод, подачу газа временно перекрыли.
Над регионом заявили об уничтожении более 50 дронов
российские власти утверждают, что в течение ночи над ростовской областью было сбито более 50 беспилотников. По их данным, под удар попали девять районов региона.
Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется. Независимого подтверждения заявлений российской стороны на данный момент нет.
