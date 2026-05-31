В саратове после атаки дронов вспыхнула нефтебаза – OSINT-анализ ASTRA
Киев • УНН
Ночью 31 мая дроны атаковали саратовский НПЗ, вызвав пожар в резервуарном парке. OSINT-анализ подтвердил возгорание на предприятии роснефти.
В российском саратове в ночь на 31 мая после атаки беспилотников возник пожар на территории саратовского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.
Детали
Губернатор саратовской области роман бусаргин заявил, что угроза атак БпЛА сохраняется. По его словам, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, а информации о пострадавших на данный момент нет.
Мониторинговые каналы опубликовали фото и видео пожара, снятые местными жителями. Аналитик ASTRA установил, что один из снимков был сделан с расстояния около 12 километров от саратовского НПЗ. Анализ другого фото, по данным издания, свидетельствует о возгорании резервуарного парка предприятия.
Саратовский НПЗ, принадлежащий "роснефти", является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. По данным ASTRA, в 2025 году завод подвергся как минимум десяти атакам, а после удара в марте временно приостанавливал работу. По итогам 2023 года предприятие переработало около 4,8 млн тонн нефти.
